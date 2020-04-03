Нехватка аппаратов ИВЛ в Украине: изобретательные киевляне нашли выход

Киевская компания тестирует Y-коннекторы Mawi Pipe, позволяющие усовершенствовать аппараты искусственной вентиляции легких, которых сейчас не хватает в Украине. Эти аппараты необходимы для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19 в тяжелом состоянии.

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Коннекторы, напечатанные на 3D-принтерах, позволяют использовать аппарат одновременно для двух пациентов.

Разработчик Mawi Pipe Александр Буткалюк рассказал OBOZREVATEL, что в открытом доступе есть много моделей, которые в разных странах применяют специалисты по обслуживанию аппаратов ИВЛ. Они выбрали одну из них, провели исследование, обнаружили недостатки, которые касались качества потоков дыхательной смеси, и усовершенствовали свой выбор.

Александр Буткалюк

"Теперь крайне важно провести исследования Y-коннекторов на биологическое соответствие и совместимость. Само изделие призвано работать во влажной среде - среде дыхательной системы, с переменным составом кислорода. Кроме того, такое медицинское оборудование требует дизинфекции, обработки санитарными веществами. Поэтому пластик должен соответствовать санитарным нормам, а главное, в чем мы должны убедиться, не причинить вреда пациенту. Все это требует прохождения тестов в соответствии со стандартами и регулятивных нормативов, действующих в Украине. Все это бюрократический путь "узаконивания" значительно сложнее, нежели простая печать", – отметил Буткалюк.

При этом он подчеркнул, что Y-коннектор не является панацеей от всех проблем. Не стоит рассчитывать, что все аппараты ИВЛ реально переоборудовать и умножить количество коек с пациентами, которые будут одновременно получать помощь. Дело в том, что больницы получили доступ к аппаратам разного поколения, с разными базовыми возможностями.

Y-коннекторы

Это, по словам Буткалюка, первое препятствие. Второе – не все пациенты могут одновременно получать респираторную помощь, потому что ход их заболевания и их физиологические "параметры" должны быть похожими. И именно из-за этого обстоятельства врачи разошлись во мнениях. Одни осознают, что даже такое, на первый взгляд, экстремальное использование аппаратов ИВЛ позволит спасать жизни. Другие – предпочитают игнорировать такую возможность, даже в условиях дефицита крайне необходимого оборудования.

"Мы пробовали использовать Y-коннекторы с одновременным подключением двух пациентов в течение около 30 минут, с контролем газового состава артериальной крови до начала вентиляции и после начала вентиляции. Показатели дыхания были не хуже, чем при вентиляции отдельными респираторами", – рассказал президент Ассоциации анестизиологов Украины, профессор, главный специалист Минздрава по анестезиологии Сергей Дубров.

Теперь киевляне проводят тесты на герметичность системы. Благодаря этому частично был изменен дизайна изделия.

Также продолжается процесс патентирования промышленного образца, который будет отвечать всем требованиям международного стандарта ISO 5356-1.

Чтобы получить заказ из Америки, украинские инженеры в партнерстве с коллегами из Грузии и США работают над прохождением санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA (Food and Drug Administration).

Сергей Дубров

Исследователи уверены, что у Украины еще есть немного времени в запасе, чтобы подготовиться к более серьезным вызовам, но система здравоохранения должна быть более гибкой, чтобы быстро реагировать на ситуацию.

"Во время вирусной пандемии, быстрое распространение болезни требует внедрения стандартов приближенных к военно-полевой медицины, когда "пригодные" решения будут разрешены для применения и смогут вводиться гораздо быстрее", – отметил Буткалюк.

При этом он уточнил, что скорость – не означает потерю качества. Несмотря на то, что чертежи их изделия есть в открытом доступе, печатать его могут только профессиональные инженеры, потому что от такой простой конструкции зависят жизни людей.

OBOZREVATEL отправил запросы в Министерство здравоохранения Украины и Департамент здравоохранения при КГГА, чтобы выяснить их позицию о перспективе использования Y-коннекторов.

Карта распространения коронавируса в Украине СНБО

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о недостаточном количестве аппаратов искусственной вентиляции легких в столице. Он уточнил, что в медучреждениях Киева их почти 400.

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