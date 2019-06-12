Украинский журналист из Кировограда Дмитрий Синченко отличился оригинальным протестом против омолодительной обрезки деревьев в городе, что вызвало возмущение у росСМИ.

Так, вместе со многими активистами он пришел на митинг под стены мэрии с плакатом "Скоро не будет, где повесить москаля". Подтверждающее фото появилось на странице директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Снимок быстро распространили в сети, в результате чего на страницу Синченко в Facebook поступили массовые жалобы. "Почему-то украинофобы часто не любят зеленые насаждения. Подал апелляцию", – поделился он.

Facebook Эдуарда Долинского

В России раскритиковали поступок Синченко. В частности, пропагандистское издание "Политнавигатор" назвало его плакат "руссофобским".

Дмитрий Синченко – украинский журналист, руководитель Всеукраинской инициативы "Рух державотворців", глава "Ассоциации политических наук".

Дмитрий Синченко Facebook Дмитрия Синченко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк "послал" президента России Владимира Путина из-за лжи о Крыме и Донбассе.

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