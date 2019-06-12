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/Общество

"Негде будет повесить москаля": поступок украинского журналиста разозлил Россию

1.8тЧитать материал на украинском

Украинский журналист из Кировограда Дмитрий Синченко отличился оригинальным протестом против омолодительной обрезки деревьев в городе, что вызвало возмущение у росСМИ.

Так, вместе со многими активистами он пришел на митинг под стены мэрии с плакатом "Скоро не будет, где повесить москаля". Подтверждающее фото появилось на странице директора Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Снимок быстро распространили в сети, в результате чего на страницу Синченко в Facebook поступили массовые жалобы. "Почему-то украинофобы часто не любят зеленые насаждения. Подал апелляцию", – поделился он.

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"Негде будет повесить москаля": поступок украинского журналиста разозлил Россию

Facebook Эдуарда Долинского

В России раскритиковали поступок Синченко. В частности, пропагандистское издание "Политнавигатор" назвало его плакат "руссофобским".

Дмитрий Синченко – украинский журналист, руководитель Всеукраинской инициативы "Рух державотворців", глава "Ассоциации политических наук".

Дмитрий Синченко

Дмитрий Синченко

Facebook Дмитрия Синченко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк "послал" президента России Владимира Путина из-за лжи о Крыме и Донбассе.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Креативно, по-европейски. А слабо, не "москаля", а "жида" написать? Это б был мощный мессадж.
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