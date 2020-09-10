Так случилось, что сегодня сложились события в двух странах, разделенных расстоянием как географическим, так и экономическим, в какую-то одну общую мозаику. Казалось бы, их менталитет различается, да и в истории было множество противоположных событий и явлений, но тут оказалась какая-то странная синхронность.

Речь идет об Украине и Германии. В общем, по отдельности эти события мы уже описали, а теперь пришло время выяснить, что же общего для них в этом дне.

Как можно легко вспомнить, да и прямо сейчас услышать, прокремлевское лобби в Германии всегда пело одну и ту же песню с примерно такими словами. Там говорили о том, что от Московии нужно бесперебойно получать нефть и газ по приемлемым (отнюдь не низким) ценам. Немного тише звучали голоса о том, что в РФ есть хороший рынок сбыта для немецких автомобилей, турбин и паровозов.

Но ведь и у нас было то же самое, когда пели те же самые куплеты – бесперебойные и дешевые газ и нефть, и тоже, чуть тише – хор пел о рынке сбыта того, что больше никто не купит, ввиду низкого качества нашей продукции.

Причем, эти песни на двух языках звучали настолько долго, что стали каким-то автоматическим гимном, в подробности которого уже никто не вникает. Но вот прошло время и изменилось буквально все. И нефти, и газа на рынке – как грязи. Это добро банально некуда девать. Нефтегазохранилища загружены если не под самый верх, то уж точно, до рекордных и невиданных ранее уровней. Причем, именно российский газ, например, стал самым дорогим в Европе, нефть – тоже. А это значит, что из тех известных гимнов, что пели в Украине и Германии, надо выбросить эти слова напрочь.

Далее – куплеты о рынках сбыта. РФ, как рынок, съеживается стремительными темпами. Население утрачивает платежеспособность и закредитовывается до такой степени, что становится плохим покупателем, особенно, чего-то дорогого и статусного. Так, на рынке бытовой техники там на первые места выдвигаются китайские, не самые дорогие производители, и то же самое происходит с промышленным оборудованием и так далее. Московия переходит на подножный корм. Причем, этот фактор прямо завязан на первом, поскольку покупательная способность россиян была напрямую завязана на объемах продаж нефти и газа за рубеж, а они – стремительно падают.

Это говорит о том, что даже в среднесрочной перспективе, Московия будет просаживаться как рынок сбыта, все глубже, если конечно она не сгинет вовсе, что становится все более вероятным. Таким образом, и эти куплеты из гимнов фан-группы Кремля и Путина можно смело выкидывать. Итого, факторы нефти, газа и рынка уже полностью нивелированы, но эти певцы продолжают петь гимн, пусть уже и без слов, примерно так: "Ы-ы-ы-ы!"

Между прочим, зеленая власть пришла на Банковую, Институтскую и Грушевского уже после того, как пошел такой расклад, а то и она бы тоже впряглась в этот хор. Просто уже не сложилось. Но она тоже тихонько, чтобы это было не очень заметно, тоже выдавливает из себя знакомое: "Ы-ы-ы-ы!"

И что же это получается? То, на что делали упор любители Путина и Москвы, уже успешно отвалилось, а они все равно продолжают топить за Путина, но уже не оглашая, по какой такой причине. Это может значить лишь одно. Именно эта причина и была всегда основной, а вот эти байки про нефть, газ и продажу Мерседесов всегда были прикрытием. И эта причина до сих пор не отпала? Мы оставим на вкус коллег определить эту причину из трех попыток. Просто, чтобы оставить интригу.