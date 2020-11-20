Нефьодов пояснил, как Украина должна использовать локдаун

Локдаун в Украине должен использоваться как способ выиграть время и лучше подготовиться к лечению большого количества больных коронавирусом.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины в 2015-2019 годах, экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов. "Если это не делается, локдаун убивает экономику", – подчеркнул он.

"Локдаун – это не какой-то магический способ уничтожить вирус. Это способ выиграть время для того, чтобы подготовить медицинскую систему, чтобы развернуть больше коек, оборудованных кислородом, это способ натренировать больше врачей или лаборантов, это способ наладить систему отслеживания контактов, когда мы находим источники заражения", – сказал экс-чиновник.

В этом контексте он подчеркнул, что локдаун теряет смысл, если эти меры не предпринимаются. "Вы можете вводить локдаун, но это только убивает экономику", – заявил Нефьодов.

Как писал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог, председатель ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин заявил, что локдаун в течение 2-3 недель следует использовать для подготовки новых кислородных коек для тяжелых больных коронавирусом.