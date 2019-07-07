"Неф*г лазить!" Российские пропагандисты попали под ответный огонь ВСУ

Съемочная группа пропагандистского российского телеканала "Звезда" заявила, что попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте данного телеканала, по информации которого, их журналисты якобы попали под минометный обстрел ВСУ, когда снимали на площади у местного дворца культуры.

По предварительным данным, никто не пострадал.

"Звезда"

В комментариях на странице телеканала "Звезда" в Twitter, пользователи пожелали съемочной группе больше не появляться на территории Украины: "Неф*г лазить, где стреляют по сепаратистам и террористам!", "А какой хр*н их туда занес? Дома не сидится?", "Загоняли этих болезных говномесов под обстрелами! Может, с**бнете из Украины, – по вам и стрелять перестанут!", "Ага. Нех*й шастать".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, силы ООС четким ударом уничтожили позиции пророссийских террористов в районе хутора Вольное Луганской области.

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