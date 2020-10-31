Каждому человеку, в большей или в меньшей степени, необходимо общение с другими людьми. Но качество и искренность этого общения зависит не только от уровня доверия, которое существует между вами и окружающими. Возможно, вас это удивит, но очень важным фактором при общении с другими людьми, является уровень доверия к самому себе. Ведь тот, кто не доверяет собственным рассуждениям и решениям, не может быть убедительным, и, соответственно, рассчитывать на полное доверие со стороны других.

Так что же указывает на то, что вы не доверяете себе:

1) Вы часто не уверены в своих решениях и поступках;

2) В результате, вы часто меняете уже принятое решение, особенно в последний момент;

3) Вы также переживаете по поводу своих слов, а особенно шуток, и в любой момент готовы взять их обратно;

4) Брать на себя ответственность, особенно за других людей, и принимать сложные решения – это для вас настоящее табу.

Резюмируя: шаткое доверие к себе – это, в первую очередь, сомнения в своём уме и адекватности.

А что же чаще всего приводит к таким сомнениям:

1) Низкая самооценка – это последствия сравнения себя с другими, не в свою пользу. Поэтому главная рекомендация тут – обратиться к своему разуму, и осознав данную проблему, найти те свои лучшие качества, которые помогут вам принять и полюбить себя, как абсолютно уникальную личность. Если же своими силами сделать этого не удастся, обращайтесь за помощью, всегда рад разбудить ваше уснувшее осознание.

2) Страх совершить ошибку – это страх сделать что-то неправильное, что исправить будет уже невозможно. Об этом уже сказано много, но и напомнить еще раз, будет не грех: "Заранее верных решений почти не существует, а есть только наши поступки и их последствия". Но эта формула работает только до того момента, пока мы способны подстраховывать себя, нивелируя собственные уязвимые места в личной жизни. Потому что, если что-то плохое случается не из-за нашей личной неосмотрительности, а из-за удара в спину, то тогда надо переходить к следующему, пожалуй, самому болезненному пункту.

3) Психологическая травма, связанная с предательством – это, прежде всего, разрушенная вера в истинную близость отношений, и боль разочарования в людях, которую очень трудно с чем-то сравнить. Да, в какой степени в этом могут быть виновны наши завышенные ожидания, но человеку которого предали, от этого не легче. Поэтому быстрого и одновременно простого решения здесь не существует. Могу лишь посоветовать, если это для вас ощутимая проблема, обращаться за психологической и психотерапевтической помощью. И запастись терпением в длительной работе по преодолению этой проблемы, потому что самый сложный, из возможных, элемент в восстановлении любого доверия я отметил в следующем, и последнем пункте.

4) Неспособность прощать, и в первую очередь – самого себя. Прощать – это самая сложная вещь, даже тогда, когда мы полностью понимаем насколько это нужно лично нам... А, всё потому что простить мы, чаще всего, стараемся умом, в то время как боль и обида, уже давно и прочно проросли в нашем сердце. Поэтому работать здесь нужно именно с эмоциональным восприятием самой проблемы, постепенно снижая тяжелые переживания по этому поводу. И корректировать автоматические мысли-заблуждения, которые каждый раз возвращают нас в уже давно несуществующее прошлое.

Итак, конечная цель всех этих изменений – отпустить свое прошлое, потому что именно оно, очень часто, мешает нам жить и работать в настоящем. А также очень важно каждому, кто потерял доверие к себе и другим, новыми глазами посмотреть на собственный опыт, изменив "неуверенность неудачника", на уверенность творца! Ведь жизнь каждого из нас это, прежде всего – наше собственное искусство, только осознав которое, можно начать получать от него истинное удовольствие. И почувствовать собственную скрытую гениальность, как в картинах Ван Гога, которую вы, когда-то не понимали. А настоящее понимание дает доверие, доверие к себе, как к разумному, но, как и все мы, неидеальному человеку, который имеет право на ошибки, главная из которых звучит так: "Я себе не доверяю!" Но вы всегда можете изменить свое мнение, и почувствовав доверие к себе и другим, легко выбрать в своей жизни именно тот ключ, который откроет вам двери к настоящему счастью.

Спасибо за внимание!

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