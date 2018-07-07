"Недоумки": в сети разгорелась горячая дискуссия из-за фото с "туристами" в Крыму

Среди пользователей социальных сетей разгорелась дискуссия из-за фото оккупированной Ялты с "сотнями туристов" из России.

В Facebook на странице паблика "Ялта-любовь" пользователь Наталья Кудрявцева опубликовала фото набережной Ялты, якобы намекнув, что оно было сделано совсем недавно, но при этом вовсе не уточнив никакой даты.

Как сообщается в Twitter на странице блогера RoksolanaToday&Крым, модератор группы признал, что данный снимок является фейком и на нем изображены не туристы, а участники акции "Бессмертный полк".

"Приношу глубочайшие извинения группе "Ялта-любовь", в которой, ввиду обострённого чувства патриотизма к своей новой родине, некоторые недоумки выкладывают фото акции "Бессмертный полк", пытаются выдать их за доказательство наплыва туристов из РФ в 2018", - приводятся слова модератора.

В комментариях к скандальному посту в Facebook пользователи поспорили, что фото не могло быть сделано в ближайшее время и такой наплыв людей на набережной возможен разве что на день города. Однако некоторые пользователи ответили, что в Ялте сейчас якобы на самом деле находится много туристов.

"Просто укажите год! Или мероприятие! Это явно не сейчас", "Максимум на день города", "Народ себя тешит, выдаёт желаемое за действительное", "Это "Бессмертный полк" 2017 года", - пишут комментаторы.

При этом пользователь Лариса Жуковская заявила, что в городе "полно народа". "ни пройти, ни проехать, скорее бы сентябрь. Уже не протолкнуться и меня лично этот движ напрягает", - написала она.

"Приношу глубочайшие извинения группе"ЯЛТА-ЛЮБОВЬ"в которой, ввиду обострённого чувства патриотизма к своей новой Родине,некоторые недоумки выкладывают фото акции "Бессмертный Полк", прошедшей 9 мая 201,пытаются выдать их за доказательство наплыва туристов из РФ в 2018"-модератор pic.twitter.com/MutgM4mmgs — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 7 июля 2018 г.

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