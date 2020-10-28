Неделя знаний об опухолях мозга: в МОЗ рассказали, как можно предотвратить болезнь

С 24 по 31 октября проходит Международная неделя осведомленности об опухоли головного мозга. Так, злокачественные новообразования мозга относятся к тяжелой форме онкологических заболеваний из-за сложности диагностики и высокого уровня летальности.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины дал советы украинцам относительно того, как можно избежать этой тяжелой болезни. На странице ведомства в Facebook, в частности, отметили, что характерной особенностью патологии является поражение детей.

Распространенность заболевания

Так, по данным Национального канцер-реестра Украины за 2018-2019 годы в структуре заболеваемости детского населения рак головного мозга попадает в первую пятерку как у мальчиков (18,3%), так и у девочек (13,8%); в структуре смертности эта патология занимает второе место у мальчиков (24,2%) и первое – у девочек (33,7%).

Кроме того, у мужчин в возрасте 18-29 лет рак головного мозга является четвертой по распространенности онкопатологией (7,7%) и первой – в структуре смертности (13,3%). Как заболеваемость, так и смертность достигает пиковых значений у мужчин в возрасте 65-69 лет и у женщин в возрасте 60-64 года.

Злокачественные новообразования мозга относятся к тяжелой форме онкологических заболеваний из-за сложности диагностики и высокого уровня летальности Pixabay

Причины возникновения опухолей головного мозга

Причинами развития опухолей головного мозга могут быть генетическая предрасположенность организма, влияние онкогенных вирусов, а также влияние ионизирующего излучения и химических канцерогенов.

Почти половина людей с опухолями головного мозга испытывает головную боль из-за давления новообразования на чувствительные нервы и кровеносные сосуды.

Медики подчеркивают, что головная боль не обязательно означает наличие опухоли головного мозга. Она может возникать из-за пропущенного приема пищи, недосыпания, инсульта или по другим причинам.

Важно вовремя и правильно поставить диагноз у специалиста. Установление причины симптомов – первый шаг к получению нужного лечения Pixabay

Симптомы опухоли головного мозга

Внимание стоит обратить на прогрессирующую постоянную боль, не похожую на мигрень, боль во время тренировки, кашля или изменения положения тела, которая на своем пике сопровождается рвотой или неврологическими симптомами.

Судороги – возникают, когда опухоли нарушают передачи электрических импульсов между нервными клетками – прерывают или усиливают их. В зависимости от расположения новообразования судороги могут возникать в конечностях (руке или ноге) в виде подергиваний или во всем теле – общие судороги, которые сопровождает головокружение.

Психические нарушения. Нарушаются память и внимание, больной становится невнимательным, раздражительным, меняется характер. Тяжесть симптомов зависит от размера и локализации области поражения.

Потеря памяти. Проблемы с памятью могут быть связаны с опухолью в лобной или височной области. Новообразования в лобной или теменной области влияют на мышление и принятие решений.

Усталость, слабость и истощение – характерные признаки опухолей независимо от локализации. Чувствуется сильная физическая усталость, которая не исчезает после сна и отдыха. С ростом новообразования сон может быть значительно длиннее и даже среди дня.

Тошнота и рвота, которые не зависят от приема пищи и после финала не приносят облегчения. Также стоит обратить внимание на утреннюю тошноту или рвотные позывы, которые возникают при изменении положения тела.

Слабость и онемение. Некоторые опухоли головного мозга обуславливают онемение или покалывание рук и ног, преимущественно с одной стороны тела.

Наличие некоторых из названных симптомов не обязательно означает, что у человека новообразования головного мозга. Такие симптомы сопровождают многие другие состояния, отмечают медики.

Поэтому важно вовремя и правильно поставить диагноз у специалиста. Для этого необходимо записаться на прием к врачу. Установление причины симптомов – первый шаг к получению нужного лечения.

ВОЗ дает 12 рекомендаций для предотвращения рака Центр общественного здоровья Министерства / Facebook

Профилактика рака согласно рекомендациям ВОЗ

Откажитесь от курения. Освободите свой дом от табачного дыма. Поддерживайте здоровую массу тела. Будьте физически активными в повседневной жизни. Придерживайтесь здорового рациона питания. Избегайте чрезмерного влияния солнечных лучей. Откажитесь или ограничьте употребление алкогольных напитков. Защищайте себя от влияния веществ, которые вызывают рак. Контролируйте уровень облучения радоном в жилом помещении. Ограничьте гормонозаменную терапию, которая повышает риск развития некоторых видов рака. Позаботьтесь, чтобы ваши дети вакцинировались от гепатита B (для новорожденных) и вируса папилломы человека (для девочек). Пройдите скрининг на такие виды рака: кишечника (мужчины и женщины), груди (женщины), шейки матки (женщины).

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