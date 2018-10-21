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Неделя испытаний: синоптики предупредили о резкой смене погоды в Украине

61.6тЧитать материал на украинском

На следующей неделе в Украине ожидаются мокрый снег, сильный ветер и ощутимое похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в социальной сети Facebook, рассказав, что похолодание будет надвигаться постепенно.

"С начала новой недели, как и прогнозировали, похолодание усилится от + 9... + 15 градусов постепенно в середине недели до + 7... + 12 градусов.

Ночью от + 4 ...+ 10 градусов до + 1... + 5 градусов, а иногда и к небольшому минусу", - уточнила синоптик.

Ощутимое изменение погоды начнется в среду и четверг. "Будут идти дожди, ветер усилится до штормовых значений, температура воздуха будет низкой, днем ​​в пределах + 6... + 10 градусов, на юге и востоке до + 12... + 15 градусов", - пишет Диденко.

В результате деятельности циклона с севера и его атмосферных фронтов 24-25 октября в западных областях, в северной части и в Винницкой области местами возможен мокрый снег с сильным ветром.

Прогноз по дням недели

Понедельник в Украине будет относительно спокойным, в большинстве областей - сухим, только в Луганской и Донецкой пройдут дожди. Температура воздуха составит +9... + 14 градусов, на юге до +17 градусов.

В Киеве понедельник ожидается без осадков, днем ​​около +11 градусов.

Вторник будет холоднее, облачнее и вероятен небольшой дождь.

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В Украине резко похолодает: синоптики уточнили прогноз погоды

В среду и четверг в столице ожидается неблагоприятная погода: дожди, сильный ветер, дальнейшее похолодание и даже при приближении температуры воздуха до + 1 ...+ 4 градусов вероятность мокрого снега.

В следующие выходные погода в Украине стабилизируется, выглянет солнце и потеплеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Украину накроют магнитные бури. Стали известны опасные даты.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Снег пойдет и хахлам негде будет жопу подмыть
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Неожиданно в Украине в конце октября пойдёт снег! И это большое испытание для независимого государства.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Levitsky Valery, смешно . только чего только хахлов ебут в жопу все кто хочет . Раньше хроть подмываться былогде .
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Michael Kuksov, Совершенно ожидаемо все кацапы, и ты вместе с ними, пойдут наХ. И это не станет для них какой то неожиданностью. Они регулярно там бывают. Привычные
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