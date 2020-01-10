Небоевые потери на Донбассе превышают боевые: Матиос озвучил шокирующие цифры

Небоевые потери всех силовых структур на Донбассе за последние 5 лет превышают боевые.

Как рассказал бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос, в 2014-2019 годах погибшие и умершие от болезней составляют 3379 человек, что превышает боевые потери во время войны на фронте, официально определенные как 3031 человек, передает Цензор.НЕТ.

Также, по его словам, с небоевых причин ранены и травмированы 10 718 силовиков, с боевых причин – 11694.

Анатолий Матиос назвал число боевых и небоевых потерь на Донбассе

"Не буду детализировать, но армия и силовые структуры – часть нашего общества со всеми его проблемами. В разрезе халатности, безопасности, плохой управляемости и т.д.", – отметил он.

По убеждению Матиоса, решение генерального прокурора Виталия Яремы в 2014 году создать военную прокуратуру было правильным. В противном случае, управляемость государством было бы утрачено, процветала бы анархия с оружием в руках, а количество преступлений и погибших при отсутствии контроля была бы намного больше.

"Такая обобщенная статистика потерь никем не была предусмотрена. Ее по результатам данных ЕРДР составляла теперь уже ликвидирована военная прокуратура. У нас в государстве, которое воюет, полностью разрушена и не действует система военной юстиции. Ситуация вообще не соответствует не только стандартам армий стран НАТО, а также конструкции северного противника", – подчеркнул Матиос.

По его убеждению, для того, чтобы уменьшить небоевые потери, надо немедленно создавать систему военной юстиции.

"Армия выполняет приказы и уставы, если есть командование, военная прокуратура, военная полиция со следствием и военные суды по примеру Израиля", – считает Матиос.

По его словам, такие институты защищены особым статусом и гарантиями, реагируют быстро, понимают специфику, и их никакие вооруженные люди и война не запугают.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности главного военного прокурора.

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