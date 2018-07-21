Небо разверзлось: синоптики уточнили дождевой прогноз погоды в Украине

В Украине в субботу, 21 июля, продолжатся проливные дожди, а в воскресенье, 22 июля, немного прояснится.

Кардинальных изменений пока не предвидится, сообщает Укргидрометцентр. Так, продолжит господствовать теплая и влажная воздушная масса в поле пониженного атмосферного давления.

В субботу, 21 июля, ночью в северных регионах, Волынской, Ривненской областях и в Приазовье, а днем по всей Украине, кроме юга, местами ожидается кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 23-29°, в южных областях до 32°.

В Киеве 21 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

В воскресенье, 22 июля, в Украине уже без осадков, лишь днем в северных, восточных областях и в Карпатском регионе местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днём 24-29°, южных и восточных областях до 32°.

В Киеве 22 июля ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшие выходные и на следующей неделе будет стоять жаркая погода, также пройдут грозовые дожди.