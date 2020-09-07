Зі збільшенням доступу до Інтернету та його використання основна злочинна діяльність поширилася на онлайн простір, який для сучасних дітей та підлітків нічим не відрізняється від реального життя. В свою чергу, правоохоронні органи у багатьох країнах недостатньо забезпечені спеціалізованими знаннями для розслідування правопорушень в мережі Інтернет. Крім того, багато держав мають недосконалу законодавчу базу щодо регулювання злочинів в цифровому середовищі. Наприклад, в Африці лише 11 держав мають базовий закон про кіберзлочинність, тоді як у 30 країн взагалі немає законодавства, що стосується кіберзлочинності. Користуючись правовим вакуумом та обмеженою реакцією правоохоронців, злочинці використовують онлайн для вербування чи експлуатації своїх жертв.

В останнє десятиліття було визнано, що деякі форми торгівлі людьми активізувалися через Інтернет, наприклад, онлайн експлуатація дітей з метою виготовлення порнографічного матеріалу. А за останніми статистичними даними у Китаї, у справах про сексуальне насильство над дітьми приблизно у третини випадків жертви та злочинці починають свою комунікацію через Інтернет. Однак, судові представники зазначають, що сексуальне насильство над дітьми не завжди можна довести як злочин, оскільки воно часто трапляється в приватному порядку, і багато хто не подає до суду через "об'єктивні та суб'єктивні причини", включаючи страх жертв та проблеми в отриманні доказів.

Найнебезпечнішою формою онлайн комунікації є закриті чати чи групи. Часто саме тут публікується контент, який порушує права інших людей включаючи неповнолітніх: інтимні фотографії, приватні матеріали. Доступ до таких чатів чи груп зазвичай закритий, тобто, потрапити до них можна або сплативши певну суму, або написавши на фейкову сторінку “засновника” про своє бажання долучитися до закритої спільноти. Є велика вірогідність розповсюдження таких матеріалів, оскільки кожен учасник може завантажити ці фото чи відео собі на пристрій і використовувати у власних цілях. Так само кожен учасник може додати матеріали, які зображують сексуальне чи фізичне насильство, людину у сильному алкогольному сп’янінні чи роздягненою (навіть примусово). На жаль, кількість таких груп постійно збільшується, а відшукати тих, хто їх створює, доволі важко через закритість спільноти та використання фейкових акаунтів.

“Є чати, в яких злочинці переписуються з дітьми, а вже через годину чат пропадає разом з усіма доказами для Поліції. Це стосується й стрімів, й онлайн-трансляцій, під час яких злочинець записує матеріали з подальшою метою маніпулювання і шантажу. Дитина при цьому не має жодних доказів вимагання матеріалів. До того ж такий контент складно заблокувати та додати у справу розслідування!”, – Анастасія Дьякова, Радник з питань безпечного Інтернету для кожної людини при Віце-прем’єр-міністрі – Міністрі цифрової трансформації України, засновниця освітнього проєкту #stop_sexтинг.”

В Україні також існують закриті сторінки в Інстаграмі та чати в Телеграмі, де підлітки публікують фотографії своїх однолітків (оголені, в стані сильного алкогольного сп’яніння) заради жарту чи помсти. А останні новини Кіберполіції розповідають про “дорослі” схеми використання закритих чатів. У Кривому Розі колегія суддів визнала чоловіка і жінку винними у скоєнні злочинів, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Сімейна пара заробляла гроші на сексуальній експлуатації власної дитини. Вони фільмували статеві акти з 4-річною донькою та продавали порнографічне відео "клієнтам" за криптовалюту. Для розсилки "пропозицій" фігуранти використовували месенджери й влаштовували платні онлайн-трансляції. Понад один рік тривало досудове розслідування щодо 63 епізодів злочинної діяльності "родинного підряду". Ще стільки ж часу знадобилося для судового розгляду 15 томів кримінального провадження.

На жаль, ведення злочину в Інтернеті тягне за собою значно нижчий ризик бути виявленим, а злочинця бути притягнутим до кримінальної відповідальності, зокрема, якщо винний має високий рівень технічних знань і злочин вчиняється у складній транснаціональній структурі. В Україні з метою підвищення кваліфікації у питаннях розгляду протиправних дій в мережі для фахівців системи правоохоронних органів та державного сектору у сфері освіти та соціального захисту населення була проведена Міжнародна онлайн-конференція “Діти та Інтернет – відповідь держави!”. Конференція була проведена в серпні з ініціативи Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби в партнерстві з ABA ROLI Ukraine, освітнім проєктом #stop_sexтинг та Службою порятунку дітей та включала. Як результат: 7 тематичних круглих столів, 19 міжнародних спікерів та 472 учасника, які пройшли навчання.

Для підлітків та дорослих команда #stop_sexтинг підготвувала ТОП правил спілкування в анонімних чатах, які дозволять подбати про власну безпеку:

Пам’ятай, що все, що було написано в чаті, там і залишається. Ти не можеш відмінити якісь повідомлення чи безслідно їх видалити, оскільки інший користувач може в будь-який момент зробити скрін переписки та використовувати його у своїх цілях. Не пиши, не відправляй, не говори того, що не хотілось би, щоб дізнались інші – родичі, друзі, однокласники, знайомі. Не розповсюджуй інформацію про своє місце розташування (точна адреса проживання, навчання чи відпочинку). Використовуй нік, який ніяким чином не пов’язаний з твоїм реальним ім’ям та прізвищем, а також не містить сексуалізованого підтексту. Якщо хтось пише чи показує щось непристойне, то не відповідай на такі повідомлення та блокуй користувача. Якщо розмова переходить на обговорення теми сексу, не підтримуй її. Це часто призводить до непередбачених наслідків, з якими тобі навряд чи хотілось би зіштовхнутись. Якщо щось налякало чи викликало відчуття дискомфорту під час переписки з іншим користувачем, то повідом про це батьків чи дорослих, яким ти довіряєш.

Пам'ятайте, спілкування у чатах – це не лише можливість познайомитись та поговорити з людьми з різних куточків світу, але й ризик небезпеки, оскільки ми ніколи не знаємо, хто насправді перебуває з іншої сторони екрану.

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