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Борис Тодуров
Борис Тодуров
КардиохирургВсе статьи автора

Отказы МОЗ стоили жизни многим людям

Об адекватности нынешнего МОЗа: на снимке два моих пациента.

Эдик Соколов - 15 лет после трансплантации сердца, Сергей Маценко 13 лет после трансплантации сердца. Оба живы, социально и физически полностью адаптированы. Я сделал эти пересадки много лет назад, в надежде, что это будет толчком в развитии трансплантологии в Украине.

Вот уже два года Институт Сердца упрашивает МОЗ дать разрешение на трансплантацию сердца. На многочисленных письмах замминистра линчевский пишет "НЄА" и рисует рожицы. Эти "НЄА" уже стоили жизни многим людям. Берусь утверждать, что преднамеренное нарушение работы института со стороны данного члена правительства повлекло за собой смерти многих людей. Готов свидетельствовать об этом в суде.

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Автор
Борис ТодуровБорис Тодуров
Тема
Здоровье
Источник
Источник:Facebook Бориса Тодурова
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