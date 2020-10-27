Закрытие школ не поможет остановить коронавирус – ВОЗ

Obozrevatel Общество 14:06, 27.10.2020 Обновлено: 14:15, 27.10.2020

Закрытие школ мало способствует борьбе с распространением коронавируса.

Учебные заведения должны работать, заявил региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в Twitter.

В ситуации, когда занятия в школах проводят дистанционно, под наибольшим влиянием оказываются дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, подчеркнул он.

Переводить школьное обучение в онлайн необязательно
Telegram Hans Kluge

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что учеников школ Киевской области, расположенных в "красных" карантинных зонах по коронавирусу, после завершения осенних каникул переведут на дистанционную форму обучения.

В Ивано-Франковске, который вошел в "красную" зону карантина, в медицинских учреждениях заполнены все кровати для лечения больных коронавирусом. Всего в больницах города находятся 399 человек с подозрением или подтвержденным заболеванием.

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