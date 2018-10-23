''Не знают стыда'': на КремльТВ взяли интервью у погибшей студентки из Керчи

Пропогандистка Ольга Скабеева 17 октября в программе "60 минут" на кремлевском телеканале "Россия-1" включила в эфир по телефону якобы очевидца нападения на колледж в Керчи Алину Керову. Позже выяснилось, что на самом деле эта студентка второго курса 2002 года рождения погибла во время теракта и ее имя есть в списках жертв.

Алина Керова "Дождь"

Одногруппница погибшей Виктория Жукова подтвердила "Дождю", что на записи не голос Алины Керовой.

"Вот с*ки. Алина погибла. Конечно, это не она, и не ее голос. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому", — сказала Жукова.

Журналистам удалось связаться с Ольгой Скабеевой и спросить, каким образом в эфире программы оказалась погибшая девушка.

"Ну давайте мы вам предоставим телефон, а вы свяжитесь с ней и поговорите. И со всеми, кто причастен к этому прямому включению. Если вы не против. (…) Вы хотите разобраться, поэтому давайте сейчас так поступим. Вы не будете делать сейчас своих эмоциональных, скоропалительных выводов", — сказала Скабеева.

Затем она посоветовала обратиться в пресс-службу телеканала.

"Мы бы с удовольствием разобрались. Вы бы только поспокойнее, пожалуйста. И вот в рамках того предложения, которое я вам только что сделала, давайте, конечно же действовать, ладно? Вы как-то очень импульсивно настроены и постоянно дискутируете со мной, хотя, в целом, непонятно на какую тему", — заключила ведущая.

В пресс-службе "России 1" сказали, что "попытаются прояснить этот вопрос" и пообещали связаться, "когда разберутся в ситуации".

Данная ситуация крайне возмутила зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в теракте в Керченском политехническом колледже по последним данным погибли 21 человек и 73 получили ранения.