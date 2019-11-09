"Не знаю никаких Новороссий, Недороссий!" Воин ОС поразил сеть откровенным признанием

Воин ОС поразил сеть своим признанием и патриотической позицией.

В одном из крайних видео на странице проекта "Повернись живим" в Facebook, военнослужащий Михаил поразил сеть своей историей. Он родом из Донецка, воюет за Украину с 2014 года. При том, что его семья осталась на оккупированной территории.

"Я не знаю никаких Малороссий, Новороссий, Недороссий, что это вообще за образования. Есть страна — Украина, в паспорте я украинец. Родился я в этой стране и воюю за нее. А за кого они воюют? Я не знаю", — говорит Михаил.

В Донецке у него остался отец, с которым он общается редко. "Они говорят, что я у них взрослый сын и вправе сам выбирать. У меня родители-инвалиды. С флагами они там не бегали, никто из моей семьи не бегал...

Изначально я был добровольцем, затем подписал контракт с разведбатом. Три года там прослужил, сейчас, летом, в 24-м отдельном батальоне", — рассказывает воин.

Сеть слова мужчины растрогали. "Спасибо вам, Михаил, за то, что не изменили Украине! Желаю вам скорейшего возвращения домой, с победой! Пусть Господь хранит вас и всех наших защитников! Слава Украине и Героям", "Спасибо искренне настоящему украинском. Пусть судьба у него сложится счастливо", "Вы действительно украинец. Благодарю вас за смелость. Храни вас Бог, а Матерь Божия защитит своим омофором".

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 1 по 7 ноября в районе проведения Операции Объединенных Сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 99 обстрелов украинских позиций, в результате которых погиб один военнослужащий. Ранения получили 11 бойцов.

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