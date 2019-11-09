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9 ноября • обновлено в 16:11
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"Не знаю никаких Новороссий, Недороссий!" Воин ОС поразил сеть откровенным признанием

1.9т Читать материал на украинском

Воин ОС поразил сеть своим признанием и патриотической позицией.

В одном из крайних видео на странице проекта "Повернись живим" в Facebook, военнослужащий Михаил поразил сеть своей историей. Он родом из Донецка, воюет за Украину с 2014 года. При том, что его семья осталась на оккупированной территории.

"Я не знаю никаких Малороссий, Новороссий, Недороссий, что это вообще за образования. Есть страна — Украина, в паспорте я украинец. Родился я в этой стране и воюю за нее. А за кого они воюют? Я не знаю", — говорит Михаил.

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В Донецке у него остался отец, с которым он общается редко. "Они говорят, что я у них взрослый сын и вправе сам выбирать. У меня родители-инвалиды. С флагами они там не бегали, никто из моей семьи не бегал...

Изначально я был добровольцем, затем подписал контракт с разведбатом. Три года там прослужил, сейчас, летом, в 24-м отдельном батальоне", — рассказывает воин.

Сеть слова мужчины растрогали. "Спасибо вам, Михаил, за то, что не изменили Украине! Желаю вам скорейшего возвращения домой, с победой! Пусть Господь хранит вас и всех наших защитников! Слава Украине и Героям", "Спасибо искренне настоящему украинском. Пусть судьба у него сложится счастливо", "Вы действительно украинец. Благодарю вас за смелость. Храни вас Бог, а Матерь Божия защитит своим омофором".

"Не знаю никаких Новороссий, Недороссий!" Воин ОС поразил сеть откровенным признанием

Скриншот

"Не знаю никаких Новороссий, Недороссий!" Воин ОС поразил сеть откровенным признанием

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 1 по 7 ноября в районе проведения Операции Объединенных Сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 99 обстрелов украинских позиций, в результате которых погиб один военнослужащий. Ранения получили 11 бойцов.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
когда украинец умнеет-становится русским..видимо этот процесс обратимый..
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Спасибо тебе воин ! Жмурь руссню ! новороссия существует только в атрофированных мозгах пациентов больницы им П. П. Кащенко. Эту больницу иногда называют Россией .
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Mega Death
Mega Death
С земляками воевать наверное весело)) много знакомых))
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