Не жалела сил для бойцов: семья волонтера срочно нуждается в помощи

Мать двоих детей Людмила Коваленко не один год помогает армии. Благодаря ее стараниям, бойцы получили множество маскировочных сетей, которые женщина с товарищами-волонтерами плетет собственными руками.

Так сложилась судьба, что теперь семья Людмилы нуждается в помощи. У ее младшего сына Виктора Темного – острый лимфобластный лейкоз. На операцию требуются средства, которых у простой семьи из Борисполя Киевской области просто нет.

23-летний Виктор Темный

Помогала воинам, а сейчас бьется за сына

Людмила - в прошлом учитель математики. Когда началась война, решила во что бы то ни стало помогать армии. Поначалу ухаживала за раненными в военном госпитале. Но после поняла, что больше принесет пользы в другой сфере. Так женщина стала волонтером группы "Вежа над Дніпром", основным направлением которой является плетение маскировочных сетей.

Во дворе своего дома Людмила установила ванну, в которой вместе с мужем, военным пенсионером и учителем истории, красит ткань в защитный цвет. Эту ткань она потом отвозит в Киев, где вместе с товарищами вручную плетет километры масксетей. Работает женщина практически каждый день.

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Людмила Коваленко

Волонтеры "Вежа над Дніпром" за работой

На сегодняшний день Людмила практически все свое время посвящает младшему сыну. Семь лет назад у Виктора диагностировали страшную болезнь. Было проведено лечение, после которого наступила ремиссия. Семья вздохнула было спокойно, однако два месяца назад болезнь "вернулась".

"Рецидив проявился в августе. Я шла с работы (так я называю плетение сетки) и вдруг мне позвонил Витюша. Сказал, что уровень тромбоцитов у него опять низкий. Помню, у меня все опустилось в душе. Приехали в больницу, где нам подтвердили рецидив", - рассказала OBOZREVATEL Людмила.

"Настрой – вообще сказка!"

На сегодняшний день молодой человек находится в Киевской областной больнице, где ему проводят курс химиотерапии. Последний блок "химии" планируют сделать в декабре.

"Это нужно для достижения ремиссии, чтобы затем сделать пересадку костного мозга. Врач советует операцию не откладывать, чтобы не было новых осложнений", - сдерживает эмоции Людмила.

Другими словами, если операцию не сделать, для Виктора все может закончиться трагически.

Виктор Темный

Наверное, именно безысходность ситуации настроила семью на решительную борьбу. Особого уважения заслуживает то, как держится Виктор. По словам Людмила, сын полон оптимизма и сам "заряжает" ее позитивом.

"Витя по жизни оптимист, хохмач. Даже сейчас у него есть силы смеяться и шутить с друзьями. Я сама набираюсь от него энергии", - признается женщина.

На вопрос наших журналистам о своем настрое, Виктор ответил: "Настрой - вообще сказка! На самом деле все хорошо, нет упаднического настроения. А что еще остается делать?" - ответил молодой человек.

Людмила с сыном

На операцию по пересадке костного мозга Виктору требуется по меньшей мере 70 тыс. евро. Волонтеры и военнослужащие, как могут, помогают семье, однако финансов не хватает.

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