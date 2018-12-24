''Не забывайте нас!'' Самый молодой пленный моряк обратился к украинцам из СИЗО

Самый молодой военнопленный украинский моряк Андрей Эйдер написал из российского СИЗО письмо, в котором попросил не забывать их и вернуть домой.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook украинская журналистка Таисия Турчин, обнародовав сканер послания.

18-летний Эйдер поблагодарил за поздравления и поддержку, а также описал условия содержания в российской тюрьме.

"Условия можно сказать нормальные. Есть книги, электрочайник, холодильник, батареи греют, могло быть гораздо хуже. Раны заживают, могу ходить нормально, хромаю. По лестнице подниматься и спускаться тяжело, к сожалению, сильная нагрузка на ноги, руками за поручни хватаюсь и иду. Банально пока не могу ногу лежа вертикально вверх поднять, нет силы. Но раньше сил толком не было, чтобы закинуть правую ногу на кровать", – написал Эйдер.

Он поблагодарил за поддержку, которую ему выражают в письмах, которые ему присылают. Моряк надеется быстрее вернуться домой.

Андрей Эйдер

"Мечтаю, чтобы нас отпустили по крайней мере до конца января, но мне кажется, что моей мечте не суждено осуществиться. Понятия не имею, на сколько это все затянется – полгода, год. Эти допросы, встречи с разными людьми. Самое трудное – смотреть в окно и видеть вдали сотни машин, людей, которые свободны. Кажется, вот она, свобода, она так далеко и так близко. Надеюсь на скорейшее политическое решение, пока времени прошло относительно немного", – отметил Эйдер.

Он пояснил, что в мире все забывается раньше, чем "докуришь пачку сигарет". Потому украинец попросил не забывать о пленных моряках.

"Не хочется, чтобы о нас забывали, ведь 24 человека сидят просто так в СИЗО другой страны. А все эти люди – военные, они служат народу Украины. Хочется, чтобы народ помнил. Всех с наступающими праздниками. Слава Украине! (зачеркнуто цензорами. - Ред.) Верните нас домой. Не забывайте нас", – резюмировал моряк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море. После этого россияне применили оружие и захватили три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.

27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС, захваченных на выходе из Керченского пролива. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

7 декабря российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетила пленников в СИЗО "Матросская тишина" и якобы провела с ранеными Андреем Артеменко, Андреем Эйдером и Василием Сорокой два часа.