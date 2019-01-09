''Не забыли молитвы за ''Новороссию'': Цимбалюк ответил на выпады РПЦ по Томосу

Заявления РПЦ о том, что предоставление Томоса Украине является вторжением Константинополя на каноничную территорию России, могут вызывать лишь недоумение.

Ведь страна-агрессор сама вероломно посягает на чужие территории не только в религиозном плане, заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Товарищи в рясах продолжают твердить о какой-то канонической территории и незаконности принятого решения. Но я лично, когда слышу со слов граждан России, в независимости от того, чем они занимаются (работают ли они политиками, президентами или священниками) о канонической или какой-то другой территории по отношению к нашей стране, то меня это коробит", — сказал он.

Патриарх Кирилл Пресс-служба РПЦ

Цимбалюк подчеркнул, что традиционно Россия начинает продвигать в массы тезис о присвоении канонических территорий для церкви, а потом все заканчивается реальной оккупацией. Кроме того, он напомнил, что РПЦ является ярым сторонником российских захватчиков, принесших в Украину войну.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"Ведь они сначала говорят, что "это наша каноническая территория", а потом или перед этим рассказывают, что вся Украина не с точки зрения религии, а с точки зрения политики тоже "наша". Или вы думаете, товарищи-россияне, мы забыли 2014 год: и Крым, и ваши молитвы за "защитников Новороссии"? Попробуйте догадаться, кто молился за российских боевиков с экранов российских телевизоров", — резюмировал журналист.

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