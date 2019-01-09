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''Не забыли молитвы за ''Новороссию'': Цимбалюк ответил на выпады РПЦ по Томосу

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Заявления РПЦ о том, что предоставление Томоса Украине является вторжением Константинополя на каноничную территорию России, могут вызывать лишь недоумение.

Ведь страна-агрессор сама вероломно посягает на чужие территории не только в религиозном плане, заявил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Товарищи в рясах продолжают твердить о какой-то канонической территории и незаконности принятого решения. Но я лично, когда слышу со слов граждан России, в независимости от того, чем они занимаются (работают ли они политиками, президентами или священниками) о канонической или какой-то другой территории по отношению к нашей стране, то меня это коробит", — сказал он.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Пресс-служба РПЦ

Новости
''Господи, истреби их!'' В РПЦ разразились проклятиями из-за украинского Томоса

Цимбалюк подчеркнул, что традиционно Россия начинает продвигать в массы тезис о присвоении канонических территорий для церкви, а потом все заканчивается реальной оккупацией. Кроме того, он напомнил, что РПЦ является ярым сторонником российских захватчиков, принесших в Украину войну.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

"Ведь они сначала говорят, что "это наша каноническая территория", а потом или перед этим рассказывают, что вся Украина не с точки зрения религии, а с точки зрения политики тоже "наша". Или вы думаете, товарищи-россияне, мы забыли 2014 год: и Крым, и ваши молитвы за "защитников Новороссии"? Попробуйте догадаться, кто молился за российских боевиков с экранов российских телевизоров", — резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Цимбалюк заявил, что глава РПЦ патриарх Кирилл не имеет морального права возмущаться по поводу создания поместной православной церкви Украины. Ведь он является прислужником путинского преступного режима, который поощряет войну и гибель граждан чужой страны.

  • Получением Томоса, по мнению журналиста, Украина в некотором смысле обязана Путину. Ведь исторический шаг стал последствием военной агрессии, развязанной Россией под его руководством.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Темы
Независимость УПЦАннексия КрымаВойна на Донбассе
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
Теги
ТомосРПЦ
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