Не забыли? Когда в Украине нужно переводить часы

В этом году украинцам традиционно придется переводить стрелки часов на летнее время в ночь с 24 на 25 марта.

Сам перевод часов произойдет в 3 часа ночи на час вперед, поэтому чтобы быть в курсе правильного времени, стоит заранее перевести стрелки часов.

Ранее не раз поднимался вопрос об отмене перехода на "летнее время". В частности, предполагалось, что после 2012 года переводить стрелки не придется.

Новости Как пережить переход на летнее время без вреда для здоровья

Однако, в 2018 году, согласно постановлению Кабинета Министров, процедура пройдет без изменений в последнее воскресенье марта.

Как сообщал "Обозреватель", ранее медики составили перечень советов, как пережить переход на летнее время с наименьшими последствиями для здоровья.