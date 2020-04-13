"Не забрали в больницу – ваше счастье!" Украинская врач из Италии о новом симптоме коронавируса, опасности "Плаквенила" и конце карантина

Пандемия смертельного коронавируса, который пришел из китайского города Ухань, ударила по всему миру. Наибольшие утраты, наравне с США, несет Италия. Здесь COVID-19 убил уже 19,5 тысяч человек и продолжает забирать сотни жизней ежедневно.

О том, как медики Италии спасают от коронавируса пациентов, о карантине в стране и новом симптоме инфекции OBOZREVATEL рассказала врач отделения терапии и гериатрии больницы "Милосердие" в Тоскане, волонтер организации Красный Крест – украинка Ольга Бессонова, которая уже несколько лет работает в Пизе.

– Ольга, какова обстановка конкретно в вашем регионе Тоскана и как далеко он находится от эпицентра эпидемии?

– Эпицентром на данный момент считается регион Ломбардия, особенно города Милан и Бергамо. От Пизы до этих зон 300-350 км, они находятся на севере Италии, а мы – в центре. Конкретно в Пизе обстановка средней степени тяжести. Город насчитывает около 90 000 человек и является студенческим. Из-за карантина множество молодых людей сейчас заблокированы здесь, они не могут уехать домой. В этом заключается сложность ситуации, ведь большинство студентов не работают, а значит им нечем платить за жилье. Родители часто помочь им тоже не могут, так как из-за карантина не выходят на работу.

– Как помогает государство итальянцам?

– Неработающие итальянцы могут подать документы на получение одноразовой компенсации в 600 евро на человека. Это ниже минимальной зарплаты в Италии.

Ольга на рабочем месте

– Когда в Италии обострилась ситуация и люди всерьез обеспокоились из-за пандемии?

– Первый случай COVID-19 случился в конце января 2020 года (это были двое китайских туристов в Риме), после этого была фаза затишья. Через месяц, в конце февраля, появились новые случаи в Милане, после которых началась эпидемия в стране. Запаниковали люди где-то в начале марта, когда об этом начали много говорить по телевизору и писать в интернете. Нагнетала обстановку ежедневная статистика заболевших и умерших. Сначала закрыли на карантин два северных региона, а через неделю и всю Италию.

– Люди соблюдают карантин? Какая ситуация в магазинах, хватает ли продуктов?

– В целом люди соблюдают карантин, в противном случае их ловит полиция и выписывается штраф около 250 евро. Чтобы выйти на улицу человеку нужно иметь аутосертификат, что-то вроде объяснительной, зачем и куда ты вышел. Среди уважительных причин – работа, выход за покупками, в аптеку или визит к врачу, иногда – помощь пожилым или инвалидам. Так, в среднем человек раз в неделю выходит из дома. Улицы в основном пустые. За день по пути на работу и обратно я могу увидеть человек 10, не учитывая полицию.

В магазинах все спокойно, продукты есть, правда, чтобы попасть в продуктовый, нужно выстоять очередь. В супермаркеты пускают только по одному. На кассе стоят с дистанцией в метр, на ленту нельзя выкладывать продукты, пока обслуживают человека впереди тебя. На входе, кстати, меряют температуру. Кроме этого, в свободном доступе – одноразовые клеенчатые перчатки и дезинфицирующий раствор.

Автобусы в Италии пусты

– Вы работаете в госпитале. Чем сегодня обеспечены медики из средств защиты?

– Обеспеченность средствами защиты зависит от региона и от специализации медика. Например, семейный врач в Милане и семейный врач в Тоскане могут иметь разное количество масок и перчаток. Есть большая разница между больницей и поликлиникой. В больницах маски и перчатки есть, есть одноразовые халаты и фартуки, часто защитные очки. В поликлиниках – дело хуже, в основном речь идет только об обычных хирургических масках и перчатках.

Врачи, которые работают непосредственно с COVID-позитивными пациентами, одеты как космонавты: защитные костюмы, высокие бахилы, маски, по 2 пары перчаток. У них есть свои протоколы, по которым медик одевается и снимает защиту. Самым опасным считается, как раз момент снятия костюма, потому как есть риск инфицировать себя вирусом, который находится на поверхности защитных средств.

– Сколько в среднем получает медик в вашем регионе? В Украине зарплата врача может не дотягивать и до 200 евро

– Зарплата у всех разная. Зависит от рабочего контракта. Сейчас делают даже отдельные контракты в связи с эпидемией, длинной в 6 месяцев и компенсацией в 40 000 евро за период. Обычно требуются врачи со специализацией по инфекционным болезням, пневмологии, неотложным состояниям или анестезии. В целом зарплаты медиков стартуют от 2000 евро.

Медики одеты, как космонавты

– Что делает человек в Италии, если заподозрил у себя коронавирус?

– Есть номер доверия, номер семейного врача, еще центра по борьбе с вирусом. Звонок – первое дело. Если человеку тяжело дышать или у него не сбивается температура, тогда уж вызывают скорую и поднимается вопрос о госпитализации. Нужно помнить, что места в больнице могут быть нужны людям с более тяжелыми симптомами, чем просто кашель и насморк или же людям более преклонного возраста с большим риском развития тяжелого течения.

Если вас не забирают в больницу при первом чихе, может быть, это ваше счастье. Во-первых, надо помнить, что больница – это одно из самых опасных мест на данный момент. Во-вторых, многие люди переносят COVID-19, как простуду, и спокойно могут находиться дома в изоляции и под наблюдением врача даже в телефонном режиме. В больницу нужно, безусловно, доставлять людей с очень высокой температурой, которая не опускается ниже 38 при введении парацетамола (даже внутривенно), и дыхательной недостаточности, которая может проявляться в виде одышки, понижении сатурации (насыщенности крови кислородом – ред.).

– Каждый ли житель Италии может протестироваться на коронавирус?

– Протестироваться в теории может каждый, но на практике это не так. На данный момент есть два основных способа: Quick-test (определение иммуноглобулинов в крови) и тампон (мазок из рото- и носоглотки). 100% специфичностью и чувствительностью, к сожалению, не обладает ни один их этих тестов. Везде есть своя погрешность: от 10 до 20%.

На данный момент в первую очередь тестируют людей со средне-тяжелым течением, которые нуждаются в госпитализации. За ними идут люди, которые должны выписаться из стационара и им нужно подтвердить отсутствие болезни. И в последнюю очередь люди, которые с легкими симптомами сидят на дому в карантине. Последних, с легкой формой ставят на очередь, иногда проходит до 10 дней от момента запроса до теста.

– Какие в основном симптомы у зараженных?

– "Классические" симптомы коронавируса, которые мы наблюдаем: сухой кашель, температура выше 37.5, часто даже выше 38, которая плохо сбивается парацетамолом, в более тяжелых случаях – одышка и дыхательная недостаточность.

Есть еще атипичные симптомы, которые могут возникать как одиночно, так и вместе с "классическими". Среди них аносмия (потеря обоняния – ред.), потеря вкусовой чувствительности, слезотечение, фронтальный синусит, иногда потеря чувствительности лицевого, тройничного нервов: чувство онемения, покалывания или боли в области лица, шеи.

По последним данным, болезнь может протекать и бессимптомно у почти 20% людей, которые при этом могут быть заразными. Еще 20% имеют легкую или нетипичную симптоматику и примерно 4,5 % имеют критическое течение болезни. Женщины, согласно статистике, болеют реже мужчин и реже имеют тяжелое течение.

Женщины болеют реже и легче мужчин

– Как коронавирус лечат в Италии? В Украине из аптек исчез "Плаквенил", поскольку в сеть попала информация об эффективности его применения при COVID-19.

– "Плаквенил" применяют и в Италии. Это препарат, который не был создан от данного вируса, но показал положительные результаты в последние месяцы. Пока это никак не обосновано, он находится в фазе изучения. Самостоятельно этот препарат покупать не нужно, он не помогает в профилактике. Более того, его самоназначение – опасно. Кроме того, у "Плаквенила" есть противопоказания и побочные действия. Обязательно советуйтесь с врачом.

– Когда, по вашим прогнозам, пройдет волна коронавируса и карантин снимут?

– Сложно сказать. Я думаю, что к началу лета карантин снимут. В Украине может быть даже раньше. В Италии люди прошли все стадии горя, как говорится: от отрицания – до смирения. Остается лишь ждать.

– Коронавирус действительно так опасен или же масла в огонь подливают СМИ?

– Коронавирус действительно опасен, не нужно его недооценивать. Он опасен хотя бы тем, что очень заразен и способен создать дефицит койко-мест в больницах. То есть способен заразить за раз больше людей, чем медики успевают вылечить. В этом – главное зло.

Как не заболеть коронавирусом. Советы доктора

1. Мыть руки после улицы (лучше умывать и лицо).

2. Обрабатывать ручку входной двери снаружи и изнутри 1 раз в день дезинфицирующими средствами, разуваться перед входом в квартиру, верхнюю одежду тоже оставлять на входе.

3. В людные места (аптеки, супермаркеты) носить маску и перчатки, волосы лучше собирать в пучок. Выбрасывать средства защиты перед тем, как вы зашли домой (в урну), а не класть дома на стол или комод.

4. Не трогать лицо руками на улице, когда руки могут быть загрязнены.

5. Не выходить без надобности из дома, не собирать никакие домашние вечеринки, даже с соседями и родственниками.

6. Мясо надо прожаривать, рыбу тоже, яйца доваривать. Овощи и фрукты нужно мыть перед употреблением.

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