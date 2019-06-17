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Не за Россию! В ПЦУ назвали причины "бунта" Филарета

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Почетный патриарх Филарет думает, что спасает идентичность украинской церкви, заявляя о созыве собора Киевского патриархата.

Такое мнение высказал архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в интервью "5 каналу".

По его словам, разговоры о якобы расколе в ПЦУ возникли под влиянием российской пропаганды, но это не означает, что патриарх действует в интересах Москвы.

Филарет

Филарет

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"Во-первых, усилились влияния в этой ситуации со стороны России. Начали действовать изнутри и, зная болевые точки для патриарха, через некоторых людей начали просто ему подавать мысли, потому что я абсолютно убежден, здесь надо четко понимать: патриарх не работает в интересах Москвы и то, что он делает, он думает, что он таким образом спасает единство и идентичность украинской церкви", - подчеркнул Зоря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
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Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
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Ш. Олег
Ш. Олег
"… разговоры о якобы расколе в ПЦУ возникли под влиянием российской пропаганды…" Если это не раскол, то ЧТО это?
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Багато літніх людей чекають мудрість, але частенько приходить Альцгеймер.
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