Не за Россию! В ПЦУ назвали причины "бунта" Филарета

Почетный патриарх Филарет думает, что спасает идентичность украинской церкви, заявляя о созыве собора Киевского патриархата.

Такое мнение высказал архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в интервью "5 каналу".

По его словам, разговоры о якобы расколе в ПЦУ возникли под влиянием российской пропаганды, но это не означает, что патриарх действует в интересах Москвы.

Филарет 24 канал

"Во-первых, усилились влияния в этой ситуации со стороны России. Начали действовать изнутри и, зная болевые точки для патриарха, через некоторых людей начали просто ему подавать мысли, потому что я абсолютно убежден, здесь надо четко понимать: патриарх не работает в интересах Москвы и то, что он делает, он думает, что он таким образом спасает единство и идентичность украинской церкви", - подчеркнул Зоря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!