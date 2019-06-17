Не за Россию! В ПЦУ назвали причины "бунта" Филарета

Почетный патриарх Филарет думает, что спасает идентичность украинской церкви, заявляя о созыве собора Киевского патриархата.
Такое мнение высказал архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в интервью "5 каналу".
По его словам, разговоры о якобы расколе в ПЦУ возникли под влиянием российской пропаганды, но это не означает, что патриарх действует в интересах Москвы.
Филарет
24 канал
"Во-первых, усилились влияния в этой ситуации со стороны России. Начали действовать изнутри и, зная болевые точки для патриарха, через некоторых людей начали просто ему подавать мысли, потому что я абсолютно убежден, здесь надо четко понимать: патриарх не работает в интересах Москвы и то, что он делает, он думает, что он таким образом спасает единство и идентичность украинской церкви", - подчеркнул Зоря.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что намерен восстановить Киевский патриархат.
В ответ в ПЦУ признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.
Также в ПЦУ заявили, что такие действия почетного патриарха разрушают единство церкви. Епископ Адриан Кулик-Богдан назвал Филарета "профессиональным раскольником и бунтарем".
11 июня Филарет объявил о решении созвать поместный православный Собор, хотя устав церкви такого права ему не дает.
Также Филарет заявил, что не был ознакомлен с Томосом до его получения, поэтому не принимает его.
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