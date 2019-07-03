Не выше +26: появился неожиданный прогноз погоды на август в Украине

Август в 2019 году в Украине будет не таким жарким, как июль. Аномальные температуры до +35 ждут украинцев только в первой половине этого месяца.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф". По его расчетам, после 10 августа столбики термометров станут показывать более комфортные температуры.

"Бывают годы, когда август становится более жарким, чем июль, но в этом году будет наоборот. После 10 августа температура резко упадет, и дневные показатели будут держаться на уровне 24-26 градусов тепла до конца месяца", – заверил он.

Погода в августе Иллюстрация

Дождей в августе будет не так много, как в июле. "Осадки ожидаются 2-3, а также 8 августа. Но это вновь кратковременные дожди с юга", – резюмировал Горбань.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, июль в 2019 году будет не только жарким, но еще и дождливым. Осадки разной интенсивности ожидаются на территории всей страны.

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