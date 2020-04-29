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29 апреля • обновлено в 16:19
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Не выходят из дома и боятся новостей: украинцы назвали свой главный страх на карантине

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Украинцы выразили обеспокоенность относительно ухудшения в стране ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

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Об этом говорится в новом исследовании общественного мнения от социологической группы "Рейтинг". Опрос проводился 24-25 апреля.

Согласно ему, 68% граждан Украины часто следят за новостями о коронавирусе, 19% делают это иногда, 9% – редко, и только 5% вообще не интересуют ими. В то же время отмечается, что чаще всех отслеживают информацию о вирусе люди старшего возраста, женщины и более бедные опрошенные.

Украинцы боятся новостей о коронавирус

Украинцы боятся новостей о коронавирус

Кроме этого, 43% опрошенных украинцев убеждены, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, еще 33% – не меняется. Тогда как 15% считают, что она улучшается.

По данным социологов, несмотря на карантин, 29% опрошенных признались, что выходят из дома несколько раз, а 23% – один раз в день. При этом 37% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 11% – вообще стараются не выходить.

Правда, за последние две недели заметно выросло количество тех, кто выходит из дома по несколько раз в день, – с 19 до 29%. Чаще находятся дома женщины, старшие люди и самые бедные респонденты.

По результатам опроса, социологи пришли к выводу, что чем чаще люди следят за новостями, тем больше в них уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается. А чем меньше они смотрят новости, тем чаще выходят из дома во время карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев коронавируса, 1103 пациента излечились и 250 умерли.

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Читайте все новости по теме "социологические опросы" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
социологические опросы Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
опрос вирус карантин
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