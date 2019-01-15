''Не выбрасывать же!'' В России чиновники попали в скандал из-за объедков

В России объедки, которые осталась после банкета чиновников, отвезли в реабилитационный центр.

Фуршет устроили в честь 65-летия Белгородской области. После всю еду, которая осталась после фуршета, "Фамильный дом вкуса" передал в реабилитационный центр "Милосердие и забота", сообщает Fonar.tv.

"Так делаем уже лет пять. На банкете к 65-летию области нетронутой еды было слишком много, и мы поехали (в реабилитационный центр – Ред.). Начали делать об этом посты, чтобы другие тоже так делали. Есть уже партнеры, которые регулярно дают нам продукты, чтобы мы готовили и возили", – так объяснила данную "благотворительность" организатор банкета Марина Лазарева.

Она отметила, что в реабилитационном центре находятся в основном лежачие, слепые, инвалиды и брошенные старики.

Однако далеко не все оценили такой поступок. В соцсетях писали, что такие подачки унижают человека.

"Все о народе думают! Кабы не померли от недоедания!", "Видите, все-таки не зря народ в них верит! Троекратное "Ура!", товарищи!", "Благобздетели облагобздетельствовались", "Это ж лучше, чем из помойки!", "А ведь могли бы объедки просто за борт! Молодцы, сердобольные!" - писали недовольные пользователи.

Скриншот

Скриншот

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