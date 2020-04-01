Не все умирают от коронавируса: в Минздраве объяснили, как считают летальные случаи

Не все смерти больных коронавирусом украинцев вызваны именно этой инфекцией. В статистику попадают пациенты, у которых был диагностирован COVID-19. Впрочем особенно высокая смертность наблюдается среди группы инфицированных, страдающих сахарным диабетом.

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Об этом во время брифинга 1 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Смертность от коронавируса RFI

"Если говорить о летальных случаях, нужно отметить, что сегодня в статистику летальных случаев коронавирусной болезни попадают все случаи, где мы диагностировали коронавирусную болезнь. Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу", – отметил он.

"Проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть наступает по другим причинам. Но обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом", – добавил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 1 апреля, Минздрав подтвердил 669 случаев коронавируса в Украине. Из них 17 – летальные, 10 человек выздоровели. 120 случаев инфицирования зафиксировали только за последние сутки.

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