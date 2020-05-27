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27 мая • обновлено в 22:17
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Вирусолог оценила коллективный иммунитет украинцев и действенность тестов ИФА

4.2т
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Коллективный иммунитет от коронавируса сформирован менее чем у пятой части населения Украины.

Об этом в эфире ObozTV заявила вирусолог Алла Мироненко. "На самом деле, переболело намного меньше, чем пятая часть. Намного меньше. И мы должны это понимать", – подчеркнула она.

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"Наличие антител не обязательно может свидетельствовать о том, что у нас есть антитела к COVID-19, а не перекрестные антитела с какими-то другими возбудителями. Например, ложно-позитивный результат на наличие антител может быть за счет того, что у человека измененный гормональный фон – какое-то аутоиммунное заболевание", – пояснила врач.

Вирусолог оценила коллективный иммунитет украинцев

Вирусолог оценила коллективный иммунитет украинцев

В этом контексте она призвала украинцев не пренебрегать средствами защиты даже в том случае, если тест показал наличие в их крови антител. "Вопрос до конца не изучен", – заметила она.

Как писал OBOZREVATEL, во Львове работников больниц начали тестировать на наличие антител к коронавирусу с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). Исследование прошли 40 медиков городской больницы скорой помощи, антитела к COVID-19 обнаружили у семи.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Коронавирус
Место
Украина
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