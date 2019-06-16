"Не вернемся в российскую империю": Порошенко послал мощный сигнал врагам Украины

Многолюдные карпатские фестивали "Via Carpatia" и "Полонинське літо", которые уже стали традиционными и каждое лето превращают Гуцульщину в культурную столицу страны.

Это доказательство того, что Украина живет, развивается и стремительно движется к своей европейской цели, сказал пятый президент Украины, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления на традиционном гуцульском фестивале "Полонинске літо", передает сайт политсилы.

"Чрезвычайно важно, чтобы праздник "Полонинське літо" обязательно проводился ежегодно. Чтобы враг видел – Украина живет и движется в сторону Европейского Союза! Единение вокруг команды "Европейской Солидарности" – это гарантия того, что Украина больше никогда не вернется к российской империи", – убежден лидер партии.

Петр Порошенко на Ивано-Франковщине eurosolidarity.org

Петр Порошенко на Ивано-Франковщине eurosolidarity.org

Петр Порошенко на Ивано-Франковщине eurosolidarity.org

Петр Порошенко на Ивано-Франковщине eurosolidarity.org

Петр Порошенко на Ивано-Франковщине eurosolidarity.org

Петр Порошенко на Ивано-Франковщине eurosolidarity.org

Петр Порошенко на Ивано-Франковщине eurosolidarity.org

Петр Порошенко также посетил праздничное богослужение в уникальном храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Криворивня Ивано-Франковской и поздравил прихожан со светлым праздником Троицы.

Храм, двери которого открыты для верующих более трех с половиной веков, в этом году впервые встречает крупнейшие религиозные праздники в лоне свободной автокефальной Православной церкви Украины.

"Я хочу поблагодарить каждого из вас за эти 5 лет нашего единения, развития и созидания фундамента Украины. Мы создали Украинскую автокефальную, независимую от Москвы православную церковь. Мы приняли закон, который защищает наш язык – и в этом есть значительный вклад наших депутатов, в том числе и Николая Княжицкого. Мы практически "с нуля" создали Вооруженные силы Украины. Мы видим возрождение наших культурных традиций, мы видим, что у нас есть все основания двигать нашу страну вперед. Я благодарю каждого из вас за этот вклад!" – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко растрогал сеть посланием на День отца.

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