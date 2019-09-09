"Не верит даже Facebook!" Сенцов объяснил фейки с его страницами в соцсетях

РежиссерОлег Сенцов, который вернулся в Украину после обмена пленными с РФ, рассказал, что ведет только одну страницу в социальной сети.

В Facebook он опубликовал фотографию с телефоном в руках, указав на ее подлинность.

"Это моя единственная страница в интернете. В Twitter фейковый аккаунт, но мне отказывается верить даже администрация Facebook, предлагая больше писать о себе, чтобы получить синию галочку. Но что поделать — не все публичные личности ведут публичную жизнь. Надеюсь, после этого фото сомнения будут устранены. Всем добра!" — подписал Сенцов снимок.

Олег Сенцов Facebook Сенцова

Олег Сенцов Павел Чиков

Как писал OBOZREVATEL, Сенцов ранее сообщил, что начал вести страницу в Facebook. "Страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично", — отметил он.

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