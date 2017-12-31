"Не важно просто хорошо жить": названа главная победа Украины в 2017 году

Начало изменений в гуманитарной сфере в Украине является главной победой страны в 2017 году.

Об этом в блоге на "Радио Свобода" написал журналист Виталий Портников.

"Каждый раз, когда приходится говорить об итогах того или иного года, мы пытаемся понять, сколько было успехов и поражений, "зрад" и побед. Но, когда мы говорим об Украине - это методически неправильный подход. С одной стороны, наша страна сейчас проходит - пусть и с отставанием в 20-25 лет - те же процессы, которые проходили в девяностых года страны Центральной Европы и Балтии. Изменения в экономике, борьба с коррупцией, реформы, децентрализация - все это мы, журналисты, писали 25 лет назад, когда рассказывали читателям о Польше или Латвии", - отметил он.

Жизнь в Украине для человека с хорошей памятью журналист назвал "возвращением в далекое прошлое".

"Сами современные украинцы также выглядят румынами или литовцами с того прошлого, их реакции легко предсказать, как и итоги всех тех процессов, которые начались в 2014 году и активно продолжались 2017 года. За 20-30 лет реформы, что называется, сработают, Украина станет обычной частью "большой Европы" со всеми ее проблемами и исчезнет с первых полос газет как кризисная зона. Вот и вся история - понятная и скучная, как любое выздоровление после долгой болезни", - добавил Портников.

Он подчеркнул, что Украина не станет Украиной без развития культуры и победы украинского языка.

"Но есть нечто, что делает Украина непохожей на все остальные страны, в которых происходили реформы. Я бы назвал это кризисом идентичности. Это наша самая главная проблема. Именно с ней связаны десятилетия отставание и фактический крах государственных институтов в 2014 году", - уверен журналист.

"Все экономические преобразования, борьба с коррупцией, политические изменения не будут иметь никакого значения в случае, если Украина не станет Украиной. Если не будет развиваться украинская культура, если не победит украинский язык, если не будет развиваться украинское кино, если не станет современным театр, если не будет украиноязычное образование, если не заговорят на украинском в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове. Если этого не произойдет - в результате всех реформ Украина просто станет успешной колонией соседней России, землей безотцовщины. А если сама Россия преодолеет собственный кризис и вместо уголовного авторитарного средневековья снова начнет строить новую демократию, эта успешная колония просто в такой России охотно присоединится - "какая разница", - пишет Портников.

Журналист акцентировал, что для него главным итогом уходящего года является именно начало решительных изменений в гуманитарной сфере.

"Изменений в культурной и информационной политике, в образовании, в отношении к истории. Без этих изменений все остальные реформы не стоят бумаги, на котором пишутся законы и постановления. Не верьте тем, кто утверждает что главное - просто хорошо жить. Хорошо жить можно где угодно, тем более, что соседние страны уже готовы принять сотни тысяч украинцев. А наша с вами задача - хорошо жить в Украине. В Украине с собственным лицом", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Петр Порошенко заявил о масштабной победе Украины.