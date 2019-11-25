"Не в начале пути": Хомчак рассказал о прогрессе с НАТО

Уровень установления совместимости Вооруженных сил Украины с силами НАТО находится в процессе и далеко не в начале пути.

Об этом в интервью "Укринформ" рассказал начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Он отметил, что в хорошем смысле этот путь никогда не закончится.

"Наши партнеры из НАТО так и говорят – только вы скажете, что уже достигли всех способностей и всем овладели, это означает, что на вас можно ставить крест, потому что вы дальше не будете развиваться. Я поддерживаю такую точку зрения. Только когда мы идем в ногу со временем – а лучше идти с опережением тех вызовов и угроз, которые постоянно возникают, – тогда мы можем говорить, что мы надежная армия, мы можем защитить страну – и тогда враг к нам не полезет, потому что будет знать, что получит за это по зубам", - отметил Хомчак.

Руслан Хомчак УНИАН

По его словам, в контексте адаптации к стандартам НАТО, ВСУ идут широкой дорогой во всех сферах.

"Где-то достижения больше, где-то меньше, но не потому что не хотели работать, а потому, что во всем есть своя последовательность. Продолжается шестой год войны, и он не дает нам возможности остановить все и сказать – мы должны трансформироваться. Когда идет война, мы никак не можем снижать боеспособность и боеготовность наших войск", - сказал Хомчак.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Хомчак заявил, что вопрос сейчас оккупированного Россией Крыма никогда не будет считаться закрытым, поскольку украинский полуостров нужен стране-агрессору для того, чтобы властвовать уже и в Средиземном море.

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