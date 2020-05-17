В МАУ назвали возможную дату возобновления полетов

Карина Бондаренко Общество 17:41, 17.05.2020 Обновлено: 17:46, 17.05.2020

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажи билетов на все международные рейсы до 1 июля. Ранее на сайте авиакомпании сообщалось о возобновлении рейсов с 23 мая.

Об этом заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне после анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети, пишет Avianews.

Международные авиалинии Украины

Он отметил, что прогноз развития ситуации с авиаперелетами является плачевным. Дыхне рассказал, что отрасль выйдет на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году.

Президент "МАУ" прогнозирует, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты. Это повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут вводить старые и дальнемагистральные самолеты.

Евгений Дыхне

Дыхне считает, что кризис в связи с пандемией коронавируса приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов. По его словам, бизнес-залы и магазины Duty Free будут временно закрыты. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

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