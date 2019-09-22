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22 сентября • обновлено в 14:24
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Не в Карпатах: в Украине выпал сентябрьский снег. Фото

1.8т Читать материал на украинском

В субботу, 21 сентября, в городе Славянск Донецкой области наблюдали необычное природное явление – там выпал первый снег.

Подтверждающие фото, которые появились в соцсетях, опубликовал "Апостроф" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

При этом, на кадрах видно, что снега выпало совсем немного и в скором времени он растаял.

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В Славянске выпал снег

В Славянске выпал снег

Соцсети

В Украине выпал сентябрьский снег

В Украине выпал сентябрьский снег

Соцсети

В Украине выпал сентябрьский снег

В Украине выпал сентябрьский снег

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября, после резкого снижения температуры воздуха выпал первый снег на горе Поп Иван в Карпатах. 20 сентября природное явление повторилось.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Славянск
Тег
погода
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