Не в Карпатах: в Украине выпал сентябрьский снег. Фото

В субботу, 21 сентября, в городе Славянск Донецкой области наблюдали необычное природное явление – там выпал первый снег.

Подтверждающие фото, которые появились в соцсетях, опубликовал "Апостроф" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

При этом, на кадрах видно, что снега выпало совсем немного и в скором времени он растаял.

В Славянске выпал снег Соцсети

В Украине выпал сентябрьский снег Соцсети

В Украине выпал сентябрьский снег Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября, после резкого снижения температуры воздуха выпал первый снег на горе Поп Иван в Карпатах. 20 сентября природное явление повторилось.

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