''Не уверен – не пи*ди'': в Украине разоблачили подглядывающего за ''провокациями'' Порошенко Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров является вуайеристом, потому что пристально подглядывает за придуманными "провокациями" президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сказала в своей юмористической программе "Вечер с Яниной Соколовой" украинская ведущая (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Она припомнила Лаврову недавнее заявление о том, будто лично президент Украины готовит "гаденькую и мелочную провокацию" на границе с оккупированным Крымом.

"А что это за такая мелкая, гаденькая провокация? Мы что, собираемся на границе построить зеркальную копию крымских городов?! Чтобы Севастополь оказался под Полтавой. Вы вообще представляете себе зеркальную копию Джанкоя? Там все то же самое. Только в хрущевках подъезды считаются с другой стороны", – отметила Соколова.

Она также предположила, что Украина может запустить над Крымом огромный дирижабль и засыпать полуостров камнями. Или же поставить на границе колонки размером с девятиэтажный дом, которые голосом певицы Софии Ротару будут крутить анекдоты про президента РФ Владимира Путина.

Янина Соколова и Сергей Лавров (слева)

"В связи с вышесказанным хочется обратиться к главе МИД России: "Не уверен в наших провокациях, не пи*ди", – резюмировала Соколова.

Отметим, что вуайеризм — это сексуальная девиация, характеризуемая побуждением подглядывать за людьми, занимающимися сексом или раздеванием.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Соколова рассказала о лжи российских пропагандистов о "миролюбивом" патриархе Кирилле.