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18 октября • обновлено в 05:40
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Не унитаз! Названо самое грязное место в квартире

1.3т Читать материал на украинском

Самым грязным местом в квартире, а значит и рассадником опасных микроорганизмов, оказалась кухонная раковина.

Об этом сообщил профессор кафедры общественного здравоохранения, науки об окружающей среде и иммунологии в Университете Аризоны Чарльз Герб, передает CNN.

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Дело в том, что многие люди размораживают сырое мясо в раковинах, а также моют птицу перед приготовлением. Опасные микроорганизмы распространяются сначала по раковине, а потом и по всей кухне. Некоторые продукты могут распространять сальмонеллу и кишечную палочку.

Опасность на кухне несут столешница, губки для мытья посуды, тряпки и полотенца.

"Недавнее исследование показало, что на разделочной доске больше микробов, чем на сиденье унитаза", – отметил Герб.

Самое грязное место в квартире

Самое грязное место в квартире

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые рассказали, какие домашние предметы содержат много микробов

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