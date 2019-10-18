Украина чужая? На Закарпатье разгорелся новый скандал с венграми

Общество венгерской культуры Закарпатья расценило как оскорбление местной общины слова главы Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко о том, что они являются украинцами венгерского происхождения.
Как передает "Мукачево.нет", общество венгерской культуры Закарпатья (КМКС) выразило официальный протест из-за слов Бондаренко.
Глава ЗОГА в одном из интервью сказал, что "на Закарпатье нет венгров, а есть украинцы венгерского происхождения".
В КМКС назвали такие заявления недопустимыми, ссылаясь на статьи 53, 92 и 119 Конституции Украины, где используется термин "коренные народы и национальные меньшинства". Они заявили, что следует использовать термины "украинские венгры" или "закарпатские венгры".
В Закарпатской ОГА заявление КМКС не комментировали.
На Закарпатье новый скандал
mukachevo.net
Как писал OBOZREVATEL:
Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года.
При этом в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно резонансного закона. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.
В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Такие действия страна применяла несколько раз.
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