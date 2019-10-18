Украина чужая? На Закарпатье разгорелся новый скандал с венграми

Общество венгерской культуры Закарпатья расценило как оскорбление местной общины слова главы Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко о том, что они являются украинцами венгерского происхождения.

Как передает "Мукачево.нет", общество венгерской культуры Закарпатья (КМКС) выразило официальный протест из-за слов Бондаренко.

Глава ЗОГА в одном из интервью сказал, что "на Закарпатье нет венгров, а есть украинцы венгерского происхождения".

В КМКС назвали такие заявления недопустимыми, ссылаясь на статьи 53, 92 и 119 Конституции Украины, где используется термин "коренные народы и национальные меньшинства". Они заявили, что следует использовать термины "украинские венгры" или "закарпатские венгры".

В Закарпатской ОГА заявление КМКС не комментировали.

На Закарпатье новый скандал mukachevo.net

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!