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18 октября • обновлено в 19:22
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Украина чужая? На Закарпатье разгорелся новый скандал с венграми

1.6т Читать материал на украинском

Общество венгерской культуры Закарпатья расценило как оскорбление местной общины слова главы Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко о том, что они являются украинцами венгерского происхождения.

Как передает "Мукачево.нет", общество венгерской культуры Закарпатья (КМКС) выразило официальный протест из-за слов Бондаренко.

Глава ЗОГА в одном из интервью сказал, что "на Закарпатье нет венгров, а есть украинцы венгерского происхождения".

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В КМКС назвали такие заявления недопустимыми, ссылаясь на статьи 53, 92 и 119 Конституции Украины, где используется термин "коренные народы и национальные меньшинства". Они заявили, что следует использовать термины "украинские венгры" или "закарпатские венгры".

В Закарпатской ОГА заявление КМКС не комментировали.

На Закарпатье новый скандал

На Закарпатье новый скандал

mukachevo.net

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Место
Украина Ужгород
Тег
венгры Закарпатья
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Вызывайте Турчинов а, он знает что делать в таких случаях и будет у вас помимо Донбасса ещё и Закарпатье. И там российские аккупационные войска найдёте.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Они заявили, что следует использовать термины "украинские венгры" или "закарпатские венгры". ну не считают они себя шумерами. может нациков на них наслать?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Венгры ещё вставят вам йух в опу. За все. В первую очередь за язык и школы.
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