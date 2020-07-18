Спасибо Виталию Шабунину, который в своей колонке предоставил неопровержимые доказательства грубых нарушений в деле против меня.

16 июля в телевизионном эфире я вызвал на публичную дискуссию директора НАБУ Артема Сытника. Сегодня в ответ получил очередную порцию обвинений от его "рупора" Виталия Шабунина на страницах "Украинской правды".

Поскольку у меня нет оснований считать господина Шабунина самостоятельной фигурой в этом процессе, хотел бы еще раз подтвердить свое предложение: в эфире любого центрального телеканала на ваш выбор вы, господин Сытник, можете сказать все, что вы думаете об "олигархе" Олега Бахматюка . У меня одно условие: иметь равные возможности для ответа вам.

Почему-то мне кажется, что вы побоитесь прямой дискуссии. Хотел бы в этом ошибаться, конечно.

Считаю, что общество в демократической стране имеет право на собственную оценку приведенных обеими сторонами аргументов. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за такую возможность "Украинской правде".

По сути очередной порции обвинений со стороны господина Шабунина (то есть, Артема Сытника). Господин Виталий, начну с грустного: мне жаль, что вы так и не предоставили ответ, не объяснили, каким образом при электронном распределения дел все представления против меня попадают к одной и той же тройке судей апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Это вызывает вопросы у любого непредвзятого человека, но не вызывает вопросов у вас. Я вам помогу: давайте это спишем на невероятное стечение обстоятельств – выигрывают же люди миллионы в лотерею?

Но вы не сможете объяснить другое: откуда у вас такая уверенность, что апелляционная палата ВАКС примет удобные Артему Сытнику решения? Это вызывает глубокое беспокойство в том, что вы можете знать результаты рассмотрения вперед.

Позволю себе повторить вопрос, ответа на который вы избегаете. Почему, когда вы обвиняете меня в краже средств государства, называя каждый раз разные цифры, вы не вспоминаете другого человека – по версии НАБУ, моего якобы сообщника Александра Писарука, с которым мы вместе украли 1,2 млрд?

Возможно, потому, что все дело держится на этом обвинении, но Писарука ни суд, ни НАБУ не считают виновным? Возможно, потому, что Писарук является банкиром с репутацией на международном уровне, к тому же бывшим сотрудником МВФ? Возможно, это вам мешает как человеку, который получает финансирование от международных доноров?

Коротко перейду к другим обвинениям. Вы называете ложью и шантажом мое заявление о том, что в 9-месячным неправомерным давлением НАБУ я буду вынужден сократить производство, закрыть птицефабрики. Будто это не имеет отношения к закрытому судом делу против меня.

Хорошо. Объясните тогда, как в условиях процессуальных преследований работать с партнерами, получать доступ к кредитам, говорить о международных инвестициях? Как работать, когда против тебя задействован целый репрессивный механизм, который не останавливают ни официальные выводы экспертиз, ни решения суда, ни официальные юридические оценки процесса?

Но в своем блоге вы четко все прояснили: давление на компанию "Укрлендфарминг" со стороны НАБУ действительно происходит, ведь вы упомянули о компании ULF Trade AG, которую НАБУ каким-то образом пытается приплести к делу Насирова. Спасибо за важную информацию.

Меня, конечно, заинтересовало эта сенсационное заявление: оказывается, Бахматюк фигурирует в деле Насирова. Конечно, когда "банковские" дела НАБУ разваливаются в судах, фамилия Бахматюка рано или поздно появится во всех делах НАБУ – Насирова, Мартыненко, Укрзализныци и тому подобное. Меня это как раз не удивит, потому что дважды закрывалось дело моего предприятия "Авангард", и все эти дела просто рассыпались.

На самом деле есть только одно единственное дело – дело личной мести Сытника мне за то, что он оказался на скамье подсудимых и был признан коррупционером, хотя я к его коррупции как раз и не имею никакого отношения.

Удивляет в заявлении другое: а откуда вы, господин Шабунин, получили закрытую информацию следствия (если ваши слова являются правдой)? Это же грубое нарушение норм УПК, за это предусмотрена уголовная ответственность!

Возможно, кто-то в НАБУ с достаточно высоким уровнем доступа сливает вам информацию, которая априори не может быть ни в вашем распоряжении, ни в моем (я ею, например, не владею), ни в чьем другом, кроме следователей, процессуально ведут дело?

Но ответ на этот вопрос дадите уже не вы, а суд по результатам проведенного следствия по фактам такого грубого нарушения норм закона и прав человека.

Еще раз хочу поблагодарить вас за предоставленную важную информацию, которая дополнит обвинения в нарушении прав человека, которое будет рассматривать ЕСПЧ.

Опыт в деле Логвинского, где Артему Сытнику четко указали на недопустимые нарушения, такие, как незаконная слежка, незаконное прослушивание, давление на свидетелей, говорит о том, что Украина, к сожалению, оказалась в фокусе внимания ЕС через систематические грубые нарушения прав человека со стороны правоохранительных органов.

Упоминание же о ULF Trade AG подтверждает заказность дела, о чем я неоднократно говорил, вспоминая о прямом интересе Андрея Богдана в активах моей компании. Когда развалилось ваше дело против банка, некоторым пришлось раскрыть карты и напрямую вписать "Укрлендфарминг" в другое дело.

Конечно, мы еще встретимся в суде, как в украинском, так и в европейском, который оценит степень нарушений прав человека в этом сфабрикованном деле. Но предложение встретиться в эфире большого телеканала с вашим патроном Артемом Сытником также остается в силе.