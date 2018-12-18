''Не убивайте людей!'' Первый президент Украины вывел из себя пропагандистов Кремля

Первый президент Украины Леонид Кравчук спровоцировал скандал в эфире российского телевидения заявлением о российских наемниках на временно оккупированном Донбассе.

Политик 17 декабря вышел на связь в программе "60 минут" на канале "Россия 1", где пропагандисты обсуждали с ним действующего главу государства Петра Порошенко, войну на Донбассе и поставки американского оружия ВСУ.

Так, ведущих программы возмутила готовность Штатов помогать Украине в войне за укрепление территориальной целостности, из-за чего они заявили, что Америка якобы вмешивается во внутреннюю политику Украины. Однако Кравчук с ними не согласился.

"Сегодня российские войска находятся в Украине, а украинских в России нет. Оружия украинского на территории России нет. Но есть война. Давайте подумаем, как закончить войну. Как жить в мире?'' — заявил он.

"Умирают ведь не только украинцы. Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров? Он говорит, что надо подождать выборов. Так же неправильно!" — добавил Кравчук.

Его слова вызвали бурную реакцию как у пропагандистов, так и у присутствующих в студии россиян. "Не убивайте людей на Донбассе! Уберите свою армию", — закричал один из них в ответ экс-главе Украины.

Отметим, в эфире росТВ Кравчук также внезапно сделал комплимент пропагандистам Кремля, назвав их "хорошими людьми" и заявив, что с удовольствием смотрит их передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кравчук выступил с заявлением о том, что в случае оккупации всей территории Украины Россия перестала бы существовать в течение года.