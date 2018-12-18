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''Не убивайте людей!'' Первый президент Украины вывел из себя пропагандистов Кремля

3.1тЧитать материал на украинском

Первый президент Украины Леонид Кравчук спровоцировал скандал в эфире российского телевидения заявлением о российских наемниках на временно оккупированном Донбассе.

Политик 17 декабря вышел на связь в программе "60 минут" на канале "Россия 1", где пропагандисты обсуждали с ним действующего главу государства Петра Порошенко, войну на Донбассе и поставки американского оружия ВСУ.

Так, ведущих программы возмутила готовность Штатов помогать Украине в войне за укрепление территориальной целостности, из-за чего они заявили, что Америка якобы вмешивается во внутреннюю политику Украины. Однако Кравчук с ними не согласился.

''Не убивайте людей!'' Первый президент Украины вывел из себя пропагандистов Кремля

"Сегодня российские войска находятся в Украине, а украинских в России нет. Оружия украинского на территории России нет. Но есть война. Давайте подумаем, как закончить войну. Как жить в мире?'' — заявил он.

"Умирают ведь не только украинцы. Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров? Он говорит, что надо подождать выборов. Так же неправильно!" — добавил Кравчук.

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''Не убивайте людей!'' Первый президент Украины вывел из себя пропагандистов Кремля

Его слова вызвали бурную реакцию как у пропагандистов, так и у присутствующих в студии россиян. "Не убивайте людей на Донбассе! Уберите свою армию", — закричал один из них в ответ экс-главе Украины.

Отметим, в эфире росТВ Кравчук также внезапно сделал комплимент пропагандистам Кремля, назвав их "хорошими людьми" и заявив, что с удовольствием смотрит их передачи.

''Не убивайте людей!'' Первый президент Украины вывел из себя пропагандистов Кремля

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кравчук выступил с заявлением о том, что в случае оккупации всей территории Украины Россия перестала бы существовать в течение года.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Леонид Кравчук
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Осадчий Олександр
Осадчий Олександр
Кравчук, тебе не Стець готував до цього виступу? Позорище.
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Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
Кравчук ще тебе там нехватало. Сиди вдома думай про старість і невийобуйся. Хороша людина блять цирк. Просрав весь воєнноморський флот. Да тебе першого розстріляти потрібно. Гандон
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
На Донбассе неспособно быть народом население регионов решило из себя сверхчеловеков изобразить как учил гитлер и диктовать народу Украины свою волю в пользу москвы. Украинская армия там для того, чтобы устранить эти проявления нацизма, а все кто против этого аыдавшие себя этим пособники нацистов, другого вменяемого объяснение всему происходящему нет
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