Не только сухой кашель: медик озвучил новый симптом коронавируса

Симптомом заболевания коронавирусом COVID -19 может быть не только сухой кашель, но и кашель с мокротой.
Он наблюдается у 36% заболевших. Об этом в эфире ObozTV рассказал реаниматолог, анестезиолог из Израиля Борис Бриль.
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Он назвал наиболее распространенные симптомы коронавируса. "У 97% – это температура. У 76% людей слабость и боли в мышцах. У 67% сухой кашель, у 36% – кашель с мокротой".
В этом контексте медик назвал шарлатанством способ проверки заражения коронавирусом при помощи задержки дыхания на 10 секунд. "Дескать, если дыхание задержать можешь, то у тебя его нет, а если не можешь, то он у тебя есть. Это могут рассказывать только шарлатаны", – заявил врач.
Симптомом заболевания коронавирусом может быть не только сухой кашель, но и кашель с мокротой
Как писал OBOZREVATEL, ранее Борис Бриль назвал самое эффективное средство при легкой форме коронавируса. Он подчеркнул, что корень имбиря не имеет к этому никакого отношения.
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