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20 апреля • обновлено в 15:46
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Не только сухой кашель: медик озвучил новый симптом коронавируса

3.8т
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Симптомом заболевания коронавирусом COVID -19 может быть не только сухой кашель, но и кашель с мокротой.

Он наблюдается у 36% заболевших. Об этом в эфире ObozTV рассказал реаниматолог, анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

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Он назвал наиболее распространенные симптомы коронавируса. "У 97% – это температура. У 76% людей слабость и боли в мышцах. У 67% сухой кашель, у 36% – кашель с мокротой".

В этом контексте медик назвал шарлатанством способ проверки заражения коронавирусом при помощи задержки дыхания на 10 секунд. "Дескать, если дыхание задержать можешь, то у тебя его нет, а если не можешь, то он у тебя есть. Это могут рассказывать только шарлатаны", – заявил врач.

Симптомом заболевания коронавирусом может быть не только сухой кашель, но и кашель с мокротой

Симптомом заболевания коронавирусом может быть не только сухой кашель, но и кашель с мокротой

Как писал OBOZREVATEL, ранее Борис Бриль назвал самое эффективное средство при легкой форме коронавируса. Он подчеркнул, что корень имбиря не имеет к этому никакого отношения.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Итоги Эксклюзив
Место
Украина
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