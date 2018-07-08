Не только штрафы: экс-министр рассказал, как бороться с пьяными за рулем

В Украине необходимо бороться с водителями, которые садятся за руль в нетрезвом виде, но использовать для их наказания следует не только штрафы.

Прежде всего, должна быть неотвратимость наказания (независимо от статуса человека) и механизм выявления нетрезвых водителей, написал на своей странице в Facebook экс-министр внутренних дел Украины и экс-председатель Совета министров Крыма (2011–2014) Анатолий Могилев.

Он подчеркнул, что езда в нетрезвом виде – на первом месте среди причин ДТП.

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"Нормальная европейская практика - это видеофиксация. Но с учётом затянувшегося процесса с установкой видеокамер, не думаю, что она у нас скоро начнёт работать. Мы ещё в 2010 году рассматривали предложения зарубежных компаний, которые по лизингу устанавливают камеры видеонаблюдения. И за счёт штрафов за несколько лет выплачивается стоимость оборудования. От полиции в данном случае требовалось бы только создать центр сбора и анализа данных", - написал Могилев.

Он добавил, что в Европе также практикуют совместные рейды полиции, медиков и СМИ. В течение получаса они останавливают 50-100 машин подряд. Таким образом, нетрезвым водителям невозможно уйти от ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ужесточат наказание для пьяных водителей.