Не только мыть руки: врач сказала, как не заболеть коронавирусом

Украинцы могут уменьшить риск заразиться новым китайским коронавирусом, если будут придерживается элементарных правил гигиены и всех рекомендаций, введенных в рамках карантина.

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Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала врач отделения терапии и гериатрии больницы "Милосердие" в Тоскане, волонтер организации Красный Крест – украинка Ольга Бессонова, которая уже несколько лет работает в итальянской Пизе.

По ее словам, COVID-19 действительно опасен – хотя бы тем, что способен заразить за раз больше людей, чем медики успевают вылечить.

Как не заболеть коронавирусом

Мыть руки после улицы (лучше умывать и лицо). Обрабатывать ручку входной двери снаружи и изнутри 1 раз в день дезинфицирующими средствами, разуваться перед входом в квартиру, верхнюю одежду тоже оставлять на входе. В людных местах (аптеки, супермаркеты) быть в маске и перчатках, волосы лучше собирать в пучок. Выбрасывать средства защиты перед тем, как зашли домой (в урну), а не класть дома на стол или комод. Не трогать лицо руками на улице, когда руки могут быть загрязнены. Не выходить без надобности из дома, не собирать никакие домашние вечеринки, даже с соседями и родственниками. Мясо надо прожаривать, рыбу тоже, яйца варить. Овощи и фрукты нужно мыть перед употреблением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые объяснили, как не заразиться коронавирусом во время спорта на улице.