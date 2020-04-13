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13 апреля • обновлено в 11:08
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Не только мыть руки: врач сказала, как не заболеть коронавирусом

8.8т
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Украинцы могут уменьшить риск заразиться новым китайским коронавирусом, если будут придерживается элементарных правил гигиены и всех рекомендаций, введенных в рамках карантина.

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Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказала врач отделения терапии и гериатрии больницы "Милосердие" в Тоскане, волонтер организации Красный Крест – украинка Ольга Бессонова, которая уже несколько лет работает в итальянской Пизе.

По ее словам, COVID-19 действительно опасен – хотя бы тем, что способен заразить за раз больше людей, чем медики успевают вылечить.

Не только мыть руки: врач сказала, как не заболеть коронавирусом

Как не заболеть коронавирусом

  1. Мыть руки после улицы (лучше умывать и лицо).

  2. Обрабатывать ручку входной двери снаружи и изнутри 1 раз в день дезинфицирующими средствами, разуваться перед входом в квартиру, верхнюю одежду тоже оставлять на входе.

  3. В людных местах (аптеки, супермаркеты) быть в маске и перчатках, волосы лучше собирать в пучок. Выбрасывать средства защиты перед тем, как зашли домой (в урну), а не класть дома на стол или комод.

  4. Не трогать лицо руками на улице, когда руки могут быть загрязнены.

  5. Не выходить без надобности из дома, не собирать никакие домашние вечеринки, даже с соседями и родственниками.

  6. Мясо надо прожаривать, рыбу тоже, яйца варить. Овощи и фрукты нужно мыть перед употреблением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые объяснили, как не заразиться коронавирусом во время спорта на улице.

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Читайте все новости по теме "Советы врачей" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Советы врачей Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Одежду в коридоре на входе оставлять и обувь ? Что она мелет была бы умная работала бы дома а не шлялась по миру
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