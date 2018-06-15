"Одесса, Днепр и Киев - русские!" Жириновский размечтался об украинских городах

Скандально известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Донбасс, Одесса, Днепр и Киев являются "русской территорией", поскольку там не говорят на украинском языке.

Таким образом он поддержал распространенное в СМИ заявление президента США Дональда Трампа, что Крым якобы является российским поскольку, там говорят по-русски.

В своем телеграм-канале он назвал высказывание американского лидера "абсолютно верным аргументом".

"Трамп на закрытой встрече назвал Крым русским, потому что там все говорят по-русски. Это абсолютно верный аргумент, потому что те, кто считают себя украинцами, говорят по-украински и живут в основном в западных областях. А по-русски говорит не только весь Крым, но и практически весь Донбасс, Одесса, Днепропетровск и даже Киев. И мы указываем на это уже 25 лет!" - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Жириновский призвал Россию разорвать Договор о дружбе с Украиной, отметив, что считает ее вовсе несуществующей страной.