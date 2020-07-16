В городской больнице Стрыя на Львовщине от коронавируса скончалась 20-летняя студентка Соломия К. Врачи говорят, что у них это первый случай, когда болезнь забирает такую молодую девушку. Неделю Соломия лечилась дома, а когда попала в больницу, то была уже в тяжелом состоянии. Родные девушки сообщают, что у нее еще был и вирусный менингоэнцифалит.

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Рисовала и любила путешествовать

20-летния Соломия К. была студенткой второго курса Украинского католического университета, изучала социологию. Девушка очень любила путешествовать, она изучала иностранные языки.

Соломия К. Facebook Соломии

"Писала, рисовала, разрабатывала авторские путешествия, занималась SMM. Все, за что она бралась, было действительно успешным. А если она чего-то не знала, то очень быстро осваивала. Я познакомилась с ней примерно полгода назад в школе молодежного христианского лидерства, где она училась, а я преподавала. Иногда так происходит, что с первых разговоров ты находишь своих людей. Позднее я ее приглашала в три разных проекта, где у нас появлялись вакансии. И у нее все выходило хорошо", – написала о Соломии Елена Кулыгина.

Девушка участвовала в туристическом клубе Украинского католического университета и сама много путешествовала. Ее странички в соцсетях буквально пестрят фото из путешествий по Украине, Польше, Словакии.

Соломия (вторая слева) с друзьями во время путешествия Instagram Соломии

Соломия считала, что путешествия делают нас лучше. "Путешествия ведут к тому, что в нас развиваются такие черты как открытость, смелость, начинаешь замечать какие-то мелочи, детали, видишь шире и глубже как глазами, так и сердцем", – писала девушка у себя в Instagram.

Родители рассказали свою версию

Соломия любила путешествия Instagram Соломии

Врачи говорят, что Соломия поступила в Стрыйскую городскую больницу уже в тяжелом состоянии 10 июля, а умерла 14-го. Несколько дней до этого она лечилась дома.

"Мы не знаем обращалась ли она к врачам тогда, лечилась ли, это нужно спрашивать у ее родных", – сказал нам главный врач больницы Йосип Бегей.

Однако родители Соломии – Тарас и Иванна К., рассказывают, что на самом деле делали все, чтобы спасти единственную дочь. По их словам, врачи даже не желали принимать ее в больницу, советовали пить успокоительные, а Соломия все это время жаловалась на ужасную головную боль и тяжесть в груди.

"В субботу 4 июля Соломия встала и пожаловалась на головную боль. Ей надо было ехать во Львов в школу христианского лидера. Мы померяли температуру , она была 37,4. Никуда она не поехала, мы позвонили нашему семейному врачу Иванне Николаевне Солдан. Она назначила лекарство и сказала не паникуйте, все пройдет", – вспоминает по дням папа студентки.

Соломия любила путешествия Instagram Соломии

Соломия жаловалась на сильную головную боль, хотя температура была 37, мама решила поехать с дочкой на прием к семейному врачу. Доктор сказала, что никаких противовирусных не надо, температуры нет и назначила лечение.

"Дочь все время ложилась спать, у нее появился привкус крови во рту и сильно болела голова. В среду мы вновь обратились к семейному врачу. Там сделали КТ легких, что у дочки двусторонняя пневмония. Звоним Иванне Николаевне, она просит посидеть в городской больнице, там дочь должен осмотреть инфекционист. Мы три часа его прождали, но он так и не пришел. Соломии плохо, она просится домой, и мы вернулись", – рассказывает мама.

Тогда родители подняли на ноги знакомых. По Viber переслали результаты КТ. При этом врачи уверяли, что такую пневмонию лечат дома, незачем ложиться в больницу, чтобы подхватить еще инфекцию. Соломии назначили антибиотики, но девушке становало все хуже и хуже.

В четверг вечером они договорились, что девушку посмотрит завотделением городской больницы Роман Цапар. Он тоже заверил, что ситуация хорошая, а с такой пневмонией можно лечиться дома. По словам родителей, никто не обратил внимание на то, что Соломия жалуется на головные боли, говорит, что у нее колотится и болит сердце. Врач якобы заявил, что она просто неврастеник, и ей нужно попить успокоительное.

Facebook Соломии

"Нас отправили домой. Дочери так плохо, что на 6 этаж я нес ее на руках", – вспоминает отец Тарас.

Уже в пятницу семейный доктор дал направление в городскую больницу Стрыя, но в приемном отделении не очень хотели принимать девушку, говорили, что госпитализация только через главного врача. "Главный врач спрашивает: "а кто вас сюда прислал? Так не делают, надо было на скорой". И только после разговора с семейным доктором дочери находят место", – говорит Тарас.

Но через три часа из больницы позвонила Соломия, она со слезами рассказала, что ей очень плохо, но никого дозваться не может. Родители бросились в больницу и чуть ли на коленях умоляли пустить в палату к дочери маму.

Но даже она не смогла допроситься помощи от врачей. "Даже при жене к Соломии редко кто заходил, нужно была брать врача за рукав и тащить в палату. Но на все жалобы они говорили, что она неврастеник и нужно пить успокоительное", – плачет мама..

Врачи постоянно менялись, а Соломии становилось все хуже. Уже к вечеру в субботу у нее начались провалы в памяти и она потеряла сознание. Только тогда врач заподозрил, что у нее может быть вирусный менингоэнцефалит.

Санитарка Соломию, как мешок, кинула на каталку, да так, что она ударилась головой, и повезла в реанимацию, вспоминают родители. Они всю ночь провели на улице под больницей, умоляли врачей вызвать бригаду из Львова, но главврач уверял, что Львов отказывается ехать.

"Утром нам сказали, что Соломия впала в кому. Потом сказали, что бригада со Львова едет, а пока надо сделать КТ головного мозга. Полдня искали мобильный аппарат ШВЛ, чтобы перевезти дочь в соседнюю комнату. Со Львова приехал инфекцианист и реаниматолог. Они даже не осматривали Соломию, посмотрели КТ, сказали что повреждений мозга нет, но она в тяжелом состоянии и ее транспортировать нельзя. Для них было главное , что они назначили лечение по протоколу. Они постоянно повторяли про этот протокол. Потом нам сказали, что единственное, что еще хорошо работает в организме Соломии – это легкие. Она находилась под аппаратами. А в 6 утра во вторник 14 июля нам позвонили и сказали, что Соломия умерла", – плачет отец.

Родители уверены, их дочь погубило равнодушие и непрофессионализм врачей. "Теперь они говорят, что мы пять дней лечили дочь дома. Так вы же не хотели нас принимать. Даже в больнице вы не хотели осмотреть дочь и чем-то помочь. Я только корю себя за то, что Бог не подсказал мне ехать сразу во Львов", – рыдает мама Соломии.

В самой городской больнице Стрыя уверяют, что Соломия была нетранспортабельна. "Перевозить во Львов ее было нельзя, поэтому все специалисты со Львова консультировали ее в Стрыю. У нее положительный ИФА тест. А вот результатов ПЦР теста еще нет. Также мы пока не можем точно сказать по поводу энцифалита. Все материалы взяты и результаты будут готовы через 7-10 дней", – сказал нам Бегей.