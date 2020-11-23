Не только коронавирус: названы болезни, от которых больше всего умирают украинцы

В Украине за январь-сентябрь 2020 года умерли 426 687 человек. Причинами в большинстве летальных случаев стали болезни системы кровообращения.

Тогда как меньше всего погибло украинцев от несчастных случаев, вызванных "действием дыма, огня и пламени". Такие данные опубликовала на своем сайте Государственная служба статистики.

Примечательно, что от гриппа и пневмонии за этот период умерли 4820 человек. Тогда как COVID-19, согласно данным Госстата, в январе-сентябре унес жизни 4300 украинцев.

В частности, с начала года украинцы умирали от таких болезней:

болезни системы кровообращения – 287 501 человек;

ишемическая болезнь сердца – 199 095 человек;

инсульт – 55 876 человек;

злокачественные новообразования – 57 983 человека;

болезни органов пищеварения – 17 269 человек;

болезни нервной системы – 3188 человек;

ВИЧ – 2268 человек;

туберкулез – 2248 человек;

болезни мочеполовой системы – 1957 человек;

сахарный диабет – 1505 человек.

Кроме того, высокий уровень смертности от внешних причин:

путем самоубийства – 4708 человек;

в результате ДТП – 2753 человека;

в результате случайного утопления – 1259 человек;

от случайного отравления токсичными веществами – 1136 человек;

в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 993 человека;

от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 757 человек.

Болезни, от которых чаще всего умирали украинцы ukrstat.gov.ua

Болезни, которые чаще всего ставила причинами смерти украинцев ukrstat.gov.ua

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