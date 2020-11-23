Не только коронавирус: названы болезни, от которых больше всего умирают украинцы
Госстат обнародовал данные о количестве умерших за январь-сентябрь
Всего за эти первые девять месяцев 2020-го не стало 426 687 человек
Грипп и пневмония забрали больше жизней, чем коронавирус
В Украине за январь-сентябрь 2020 года умерли 426 687 человек. Причинами в большинстве летальных случаев стали болезни системы кровообращения.
Тогда как меньше всего погибло украинцев от несчастных случаев, вызванных "действием дыма, огня и пламени". Такие данные опубликовала на своем сайте Государственная служба статистики.
Примечательно, что от гриппа и пневмонии за этот период умерли 4820 человек. Тогда как COVID-19, согласно данным Госстата, в январе-сентябре унес жизни 4300 украинцев.
В частности, с начала года украинцы умирали от таких болезней:
болезни системы кровообращения – 287 501 человек;
ишемическая болезнь сердца – 199 095 человек;
инсульт – 55 876 человек;
злокачественные новообразования – 57 983 человека;
болезни органов пищеварения – 17 269 человек;
болезни нервной системы – 3188 человек;
ВИЧ – 2268 человек;
туберкулез – 2248 человек;
болезни мочеполовой системы – 1957 человек;
сахарный диабет – 1505 человек.
Кроме того, высокий уровень смертности от внешних причин:
путем самоубийства – 4708 человек;
в результате ДТП – 2753 человека;
в результате случайного утопления – 1259 человек;
от случайного отравления токсичными веществами – 1136 человек;
в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 993 человека;
от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 757 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за восемь месяцев 2020 года покончили с собой 4200 человек, 80% из них – мужчины. Психолог Людмила Никоненко рассказала, что причиной суицида становится и кризис из-за коронавируса.