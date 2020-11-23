Не только коронавирус: названы болезни, от которых больше всего умирают украинцы

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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  • Госстат обнародовал данные о количестве умерших за январь-сентябрь

  • Всего за эти первые девять месяцев 2020-го не стало 426 687 человек

  • Грипп и пневмония забрали больше жизней, чем коронавирус

Не только коронавирус: названы болезни, от которых больше всего умирают украинцы

В Украине за январь-сентябрь 2020 года умерли 426 687 человек. Причинами в большинстве летальных случаев стали болезни системы кровообращения.

Тогда как меньше всего погибло украинцев от несчастных случаев, вызванных "действием дыма, огня и пламени". Такие данные опубликовала на своем сайте Государственная служба статистики.

Примечательно, что от гриппа и пневмонии за этот период умерли 4820 человек. Тогда как COVID-19, согласно данным Госстата, в январе-сентябре унес жизни 4300 украинцев.

В частности, с начала года украинцы умирали от таких болезней:

  • болезни системы кровообращения – 287 501 человек;

  • ишемическая болезнь сердца – 199 095 человек;

  • инсульт – 55 876 человек;

  • злокачественные новообразования – 57 983 человека;

  • болезни органов пищеварения – 17 269 человек;

  • болезни нервной системы – 3188 человек;

  • ВИЧ – 2268 человек;

  • туберкулез – 2248 человек;

  • болезни мочеполовой системы – 1957 человек;

  • сахарный диабет – 1505 человек.

Кроме того, высокий уровень смертности от внешних причин:

  • путем самоубийства – 4708 человек;

  • в результате ДТП – 2753 человека;

  • в результате случайного утопления – 1259 человек;

  • от случайного отравления токсичными веществами – 1136 человек;

  • в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 993 человека;

  • от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 757 человек.

Болезни, от которых чаще всего умирали украинцы
Болезни, которые чаще всего ставила причинами смерти украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за восемь месяцев 2020 года покончили с собой 4200 человек, 80% из них – мужчины. Психолог Людмила Никоненко рассказала, что причиной суицида становится и кризис из-за коронавируса.

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