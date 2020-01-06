Не только Донбасс: Фельгенгауэр назвал три города-цели Путина в Украине

Российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр считает, что Россия может начать военную эскалацию не только на Донбассе, но и занять Полтаву, Суммы и Харьков.

Об этом он сказал в интервью изданию "Апостроф", отвечая на вопрос о возобновлении активной войны на Донбассе. По его словам, российский Генштаб все еще интересует выход к Днепру на всем его протяжении.

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"Это может случиться только в особых ситуациях, которые пока очень далеки. Но планы наверняка есть – на то он и Генштаб, чтобы их разрабатывать. Есть наготове 150 дивизия 8-й гвардейской армии. 8 гвардейская армия нацелена на Донбасский фронт. Есть корпус в Крыму, который как бы приписан к Черноморскому флоту, но там есть новейшие танки. Они тоже смогут наступательно действовать. Если надо гарантировать, что Запад не займет плацдармы в Полтаве, Сумах и Харькове? Значит надо туда идти, то есть, выходить к Днепру на всем его протяжении", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам украинского журналиста Юрия Бутусова, в 2019 году в войне на Донбассе погибло 111 украинских воинов, в то время, как Россия потеряла порядка от 300 до 620 человек.

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