Не только демарш Филарета: названы главные темы священного синода ПЦУ

На заседании священного синода Православной церкви Украины помимо конфликта главы ПЦУ Епифания и почетного патриарха Филарета будет обсуждаться множество жизненно важных для новой церкви вопросов.

Подробности мероприятия раскрыл в эфире ObozTV религиовед Ростислав Мартынюк.

"На синоде будет обсуждаться не только этот конфликт, который стал известен всем в Украине, но и будут говорить о регистрации уставов ПЦУ, о динамике переходов православных парафий, которые принадлежат к Московскому патриархату, в Православную церковь Украины", – рассказал эксперт.

По его словам, еще одна интересная тема для обсуждения – рукоположение епископа на новосозданную мариупольскую кафедру ПЦУ.

"Нового епископа будут рукополагать в Греции, его имя будет тоже Епифаний, он потом будет инкорпорирован в епископат ПЦУ. Потому там вопросов будет много – это как заседание правительства, если говорить светским языком", – пояснил религиовед.

Комментируя конфликт Епифания и Филарета, Мартынюк отметил: "Я считаю, что наибольшая угроза, которая была во время проведения синода, что кто-нибудь попытается отправить на покой святейшего патриарха Филарета. Но я думаю, что на этот момент конфликт если не исчерпался полностью, то стороны не будут делать резких движений".

Как подчеркнул эксперт, в скандале имеются "юридические загадки".

"Чуть ли не сегодня делал святейший Филарет запрос в Минюст запрос о том, что Киевский патриархат на самом деле существует, но он является основателем Православной церкви Украины. Потому эту коллизию должны решить на заседании в Синоде. И не делать утечек, которые будоражат умы обычных православных христиан", – заключил он.

bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Филарет ранее сделал громкое заявление о том, что допускает раскол православия в Украине. Он утверждает, что Киевский патриархат продолжает существовать.

Также он заявил, что ПЦУ хочет получить статус патриархата, а не митрополии.

В свою очередь Епифаний отрицает раскол церкви, настаивая на единой Поместной украинской православной церкви.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram