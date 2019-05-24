ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Не только демарш Филарета: названы главные темы священного синода ПЦУ

608Читать материал на украинском

На заседании священного синода Православной церкви Украины помимо конфликта главы ПЦУ Епифания и почетного патриарха Филарета будет обсуждаться множество жизненно важных для новой церкви вопросов.

Подробности мероприятия раскрыл в эфире ObozTV религиовед Ростислав Мартынюк.

"На синоде будет обсуждаться не только этот конфликт, который стал известен всем в Украине, но и будут говорить о регистрации уставов ПЦУ, о динамике переходов православных парафий, которые принадлежат к Московскому патриархату, в Православную церковь Украины", – рассказал эксперт.

Новости
"Филарет -— наш патриарх!" В Киеве устроили масштабный митинг из-за священного синода ПЦУ

По его словам, еще одна интересная тема для обсуждения – рукоположение епископа на новосозданную мариупольскую кафедру ПЦУ.

"Нового епископа будут рукополагать в Греции, его имя будет тоже Епифаний, он потом будет инкорпорирован в епископат ПЦУ. Потому там вопросов будет много – это как заседание правительства, если говорить светским языком", – пояснил религиовед.

Комментируя конфликт Епифания и Филарета, Мартынюк отметил: "Я считаю, что наибольшая угроза, которая была во время проведения синода, что кто-нибудь попытается отправить на покой святейшего патриарха Филарета. Но я думаю, что на этот момент конфликт если не исчерпался полностью, то стороны не будут делать резких движений".

Новости
Раскол в ПЦУ: демаршу Филарета дали объяснение

Как подчеркнул эксперт, в скандале имеются "юридические загадки".

"Чуть ли не сегодня делал святейший Филарет запрос в Минюст запрос о том, что Киевский патриархат на самом деле существует, но он является основателем Православной церкви Украины. Потому эту коллизию должны решить на заседании в Синоде. И не делать утечек, которые будоражат умы обычных православных христиан", – заключил он.

Не только демарш Филарета: названы главные темы священного синода ПЦУ

bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПравославная церковь Украины
Персоны
Митрополит ЕпифанийПатриарх ФиларетРостислав Мартынюк
Место
Украина
Теги
ПЦУцерковный конфликт
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Раскольники раскалываются дальше. Нет благодати в расколе!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения