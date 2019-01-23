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''Не террористы!'' Экс-регионалка публично оправдала ''Л/ДНР'' на украинском ТВ

2.2тЧитать материал на украинском

Скандальная экс-член Партии регионов Елена Бондаренко нагло заявила, что "Л/ДНР", которые оккупировали часть Донбасса, якобы законодательно не признаны террористами в Украине.

Лживое публичное заявление бывшая соратница беглого Януковича сделала в эфире программы "Эпицентр" украинского телеканала News One (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Елена Бондаренко

Елена Бондаренко

Скриншот видео

"В Украине ни "ДНР", ни "ЛНР" никем, начиная от районной администрации и заканчивая Верховной Радой, СБУ, прокуратурой, не признаны террористами. Вот огромный ворох ответов от прокуратуры области, от СБУ, от ГПУ, от всех без исключения органов о том, что "ДНР" и "ЛНР" не признаны нормативно и законодательно подобными террористическими организациями", — высказалась ярая сторонница России.

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После этого один из гостей студии задал ей прямой вопрос, считает ли лично она "Л/ДНР" террористами. Однако Бондаренко уклонилась от ответа, отметив, что значение имеет якобы только то, что написано в законах, а не ее личное мнение.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Елена Бондаренко
Место
Украина
Теги
Партия регионовДНР
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Коллаборанты и мятежники. А любой мятеж обязательно будет подавлен.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Ленку на гилляку!
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
От утварь. Убивать Украинцев это нормально. А вот уничтожать террористов, так это плохо.
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