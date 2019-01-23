''Не террористы!'' Экс-регионалка публично оправдала ''Л/ДНР'' на украинском ТВ

Скандальная экс-член Партии регионов Елена Бондаренко нагло заявила, что "Л/ДНР", которые оккупировали часть Донбасса, якобы законодательно не признаны террористами в Украине.

Лживое публичное заявление бывшая соратница беглого Януковича сделала в эфире программы "Эпицентр" украинского телеканала News One (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Елена Бондаренко Скриншот видео

"В Украине ни "ДНР", ни "ЛНР" никем, начиная от районной администрации и заканчивая Верховной Радой, СБУ, прокуратурой, не признаны террористами. Вот огромный ворох ответов от прокуратуры области, от СБУ, от ГПУ, от всех без исключения органов о том, что "ДНР" и "ЛНР" не признаны нормативно и законодательно подобными террористическими организациями", — высказалась ярая сторонница России.

После этого один из гостей студии задал ей прямой вопрос, считает ли лично она "Л/ДНР" террористами. Однако Бондаренко уклонилась от ответа, отметив, что значение имеет якобы только то, что написано в законах, а не ее личное мнение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сентябре Бондаренко засветилась на российском телевидении со скандальным выступлением о якобы тотальном притеснении русского языка в Украине.

В ноябре она разразилась оскорблениями в адрес Украины из-за празднования пятой годовщины Революции Достоинства.

Также экс-регионалка оскандалилась заявлением о том, что подъем патриотизма в Украине является попыткой США оторвать ее от "русского единства".

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