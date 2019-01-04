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''Не стремимся к миру в оккупации'': Епифаний трогательно поздравил Украину с Рождеством

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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился с проникновенной речью к украинцам перед Рождеством.

Он выразил надежду на то, что 2019 год принесет в Украину настоящий мир и свободу от врагов. Поздравление народу Епифаний озвучил в интервью DW, опубликованном на странице ПЦУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Пресс-служба ПЦУ

"Я верю, что этот год будет победным годом, и в Украине воцарится тот долгожданный справедливый мир. Потому что мир в оккупации — это тоже в определенной степени мир, но мы к такому миру не стремимся. Мы хотим мира в своем независимом украинском государстве, где возникла и будет утверждена единая поместная Украинская православная церковь. Поэтому поздравляю вас с этим величественным праздником Рождества Христова!" — сказал он.

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Кроме того, Епифаний призвал верующих усердно молиться о тех, кто сейчас не может встретить Рождество в родном доме из-за войны, развязанной Россией.

"В эти дни мы должны стать лучше, мы должны помогать нашим ближним, проявляя к ним любовь. Мы должны вспоминать в своих молитвах тех, кто сейчас находятся в плену, военнопленных, вспоминать и помогать тем, кто потерял свои дома в связи с этой необъявленной войной на востоке Украины", — обратился глава ПЦУ к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Епифаний поздравил украинцев с Новым годом и пожелал скорейшего завершения войны и возвращения оккупированных Россией территорий. "Пусть новый год благости божией дарит нам надежду на победоносное завершение войны на востоке Украины, возвращение аннексированного Крыма, а затем — наступление мира на нашей многострадальной Родине", — сказал митрополит.

Читайте все новости по теме "Рождество" на OBOZREVATEL.

Темы
РождествоВойна на Донбассе
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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CARGO 100
CARGO 100
Кто вас уже оккупировал?
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Дейман Алон
Дейман Алон
Спасибо, Отче!
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